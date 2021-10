韓國嘻哈選秀節目《Show Me The Money》(SMTM)已播出10年,本季華麗的導師名單開播前就造成熱議,包含熟面孔SMTM國寶MC Gaeko、毒舌導師Zion.T、帥氣製作人GRAY、嘻哈藝術家CODE KUNST,還有首次以導師身分參與的「WINNER」成員宋旻浩(MINO)、嘻哈大佬YUMDDA、新銳音樂製作人Slom和TOIL等人。

號稱最強顏值組合的GRAY和MINO一登場就成為現場焦點,尤其是MINO光靠強大的明星氣場和帥氣模樣讓許多人直發抖,甚至連話都說不出來就秒淘汰,GRAY調侃搭檔「(你)好像不用太認真去做啊」,綜藝感十足的MINO立刻開玩笑喊「我要下車(退出節目)」,一搭一唱趣味十足,令人期待「GRAYNOMA」導師組合的後續互動。

該節目自開播以來每一季都造成話題,前9季共累積8.6萬人報名,新一季更不遑多讓擁有史上最多選手報名的季度,海選人數高達2.7萬名,首集第一輪評選經過激烈競爭僅有132名拿到合格項鍊,參加者無非都盼望透過節目發光發熱,當中也包括昔日第3、4季導師饒舌歌手San E,透露眾人好奇的參賽原因,當紅時大街小巷都能聽到自己的歌曲,過去6年卻變成旁人眼中的過氣歌手,坦言討厭「被遺忘的感覺」,希望這次參加讓自己從新開始。

另一個眾所矚目的焦點就是第4季冠軍Basick和亞軍MINO再聚首,2人身分卻大不同,新任導師MINO手握Basick生死的決定權,見面第一句話就是「唉呦,來了啊」,Basick不愧是身經百戰的冠軍,不僅展現強大的說唱技巧,更刻意在歌詞喊到旻浩之際假裝忘詞製造緊張氛圍,反將節目一軍,機智又幽默的表現獲得MINO喝采,也使他順利過關拿到第二輪參賽資格。

除了吸引歷屆選手回鍋和知名嘻哈歌手參加外,本屆還有不少小學生參與報名,被MINO稱為「Show Me Kids」,年僅13歲的宋旻英霸氣十足成為合格者之一,不怯場的表現受到YUMDDA稱讚「從他身上感受到其他選手沒有的幸福感」。另一個焦點為已故演員崔真實的兒子崔煥熙,去年曾以Z.flat藝名出道,談到頂著「星二代」的光環受到周圍的異樣眼光,認為依靠母親的庇蔭必定獲得很多機會,沒想到反成為前進的最大障礙,將辛苦經歷寫進歌詞真誠傳遞給負責評審的Gaeko,成功通過第一輪的考驗。《Show Me The Money10》每週六晚間10點bilibili上線。