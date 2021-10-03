韓國嘻哈選秀節目《Show Me The Money》（SMTM）已播出10年，本季華麗的導師名單開播前就造成熱議，包含熟面孔SMTM國寶MC Gaeko、毒舌導師Zion.T、帥氣製作人GRAY、嘻哈藝術家CODE KUNST，還有首次以導師身分參與的「WINNER」成員宋旻浩（MINO）、嘻哈大佬YUMDDA、新銳音樂製作人Slom和TOIL等人。

號稱最強顏值組合的GRAY和MINO一登場就成為現場焦點，尤其是MINO光靠強大的明星氣場和帥氣模樣讓許多人直發抖，甚至連話都說不出來就秒淘汰，GRAY調侃搭檔「（你）好像不用太認真去做啊」，綜藝感十足的MINO立刻開玩笑喊「我要下車（退出節目）」，一搭一唱趣味十足，令人期待「GRAYNOMA」導師組合的後續互動。

該節目自開播以來每一季都造成話題，前9季共累積8.6萬人報名，新一季更不遑多讓擁有史上最多選手報名的季度，海選人數高達2.7萬名，首集第一輪評選經過激烈競爭僅有132名拿到合格項鍊，參加者無非都盼望透過節目發光發熱，當中也包括昔日第3、4季導師饒舌歌手San E，透露眾人好奇的參賽原因，當紅時大街小巷都能聽到自己的歌曲，過去6年卻變成旁人眼中的過氣歌手，坦言討厭「被遺忘的感覺」，希望這次參加讓自己從新開始。

另一個眾所矚目的焦點就是第4季冠軍Basick和亞軍MINO再聚首，2人身分卻大不同，新任導師MINO手握Basick生死的決定權，見面第一句話就是「唉呦，來了啊」，Basick不愧是身經百戰的冠軍，不僅展現強大的說唱技巧，更刻意在歌詞喊到旻浩之際假裝忘詞製造緊張氛圍，反將節目一軍，機智又幽默的表現獲得MINO喝采，也使他順利過關拿到第二輪參賽資格。

除了吸引歷屆選手回鍋和知名嘻哈歌手參加外，本屆還有不少小學生參與報名，被MINO稱為「Show Me Kids」，年僅13歲的宋旻英霸氣十足成為合格者之一，不怯場的表現受到YUMDDA稱讚「從他身上感受到其他選手沒有的幸福感」。另一個焦點為已故演員崔真實的兒子崔煥熙，去年曾以Z.flat藝名出道，談到頂著「星二代」的光環受到周圍的異樣眼光，認為依靠母親的庇蔭必定獲得很多機會，沒想到反成為前進的最大障礙，將辛苦經歷寫進歌詞真誠傳遞給負責評審的Gaeko，成功通過第一輪的考驗。《Show Me The Money10》每週六晚間10點bilibili上線。