《認識的哥哥》迎來第300集播出。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《認識的哥哥》自2015年開播，日前迎來節目第300集播出，請來創下歷年收視冠軍的Trot歌手英卓、李燦元以及Super Junior-D＆E共襄盛舉，過往總是全員出動一起慶祝節目滿百集的Super Junior，這次僅由東海和銀赫代表，錄到一半徐章焄冷不防問道：「該不會你們2個又要出專輯吧」，即將以小分隊回歸的2人頓時語塞，銀赫連忙解釋：「真的很奇怪，時間總是剛剛好欸。」

隨後順勢宣傳Super Junior-D＆E滿10週年回歸計畫，稱要以D Solo（東海）和E Solo（銀赫）先後出單曲再合體出輯，延長打歌期來報答粉絲，金希澈開玩笑提起《認哥》也有S Solo和 L Solo（意指離婚單身的徐章焄和李尚敏），但S＆L並沒有重組規劃，經典離婚玩笑日常出現，徐章焄反擊：「你們以後會怎麼樣也不知道，不要把人生看得太簡單。」沒想到銀赫痞痞地回應「就是不知道以後會怎樣，先取笑再說啦」，理所當然的態度令徐章焄瞬間無言，引來現場一陣大笑。

出道近16年的銀赫，因公開駕駛了9年的小型車造成熱議，還為愛車取名「早安」（Good Morning），可愛的舉動讓他不僅接到許多汽車廠商廣告邀約，還成為眾人心中勤儉持家的代表，銀赫謙虛表示自己不是節儉，年輕時也曾開過跑車，但在首爾行動沒有比小型車更便利的選擇，為此感到特別幸福。主持人姜鎬童好奇銀赫的消費習慣，熱愛旅行的銀赫透露每次出門都會帶著家人共度長時間假期，因此一趟行程預算約莫在2000萬韓元左右（約台幣47萬），大手筆的花費讓現場所有人驚訝到合不攏嘴，卻也十分欽佩銀赫的孝心。

同樣被問到錢都花在哪的東海，自稱不怎麼花錢，最近一次則是在好兄弟銀赫生日當天，以現金包了大紅包感謝銀赫媽媽，展現2人親如兄弟的深厚感情。《認識的哥哥》每週日在愛奇藝國際站首播。