統一獅隊「大碗」猛威爾3日先發面對富邦悍將，繳出6局失2分好投，率隊以8比3奪下2連勝，也報了上次吞敗的一箭之仇，助隊持續暫居下半季龍頭位置，猛威爾感謝球隊給時間讓他專信治療，自己也會盡一切可能幫助球隊奪下勝利。

猛威爾9月8日先發面對樂天桃猿時，僅投3局就退場，檢查後又手肘出現發炎情況，他下二軍接受治療，並於9月25日歸隊，但傷後復出首戰表現並不理想，面對富邦投5局失4分，吞下本季第7敗。

相隔1週後再度碰上富邦，猛威爾用113球投6局、失2分，加上打線給予火力支援，林安可3安2打點、陳重廷敲出本季首轟貢獻3打點，讓猛威爾奪下本季第6勝。

「今天隊友不只是攻擊，守備也幫了我很大的忙。」猛威爾認為主投6局雖僅掉2分，但自己還有地方需要加強，「好球率還要提升，壞球率還是太高了。」

受傷後猛威爾逐漸找回身手，目前身體狀況已恢復到百分百，他感謝球隊在他受傷期間給予支持，讓他能夠專心治療，他也希望能夠為球隊多盡心力，盡可能幫球隊奪勝。

而本周末正好是球隊舉辦「廟宇季」的主題日，非常喜歡台灣文化的猛威爾也覺得很特別，「感覺大家藉由廟宇融合再一起，不管是不同村莊的人都能因此融合再一起。」猛威爾表示，之前他不太了解台灣的廟宇，但因為這次主題日，自己上網搜尋一下台灣廟宇，有些是滿有歷史的，之後有機會也會趁休兵日到廟裡走走看看。