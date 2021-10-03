台鐵松山站─台北站地下化區間晚間傳出故障事件，晚間8時26分起僅維持單線雙向通車。

有目擊網友指出，乘車接近台北站時，聽見巨大爆炸聲響，事發後正由工作人員目視檢查列車集電弓，詳細故障原因，有待台鐵確認。

台鐵稍早表示，受電車線事故影響，今晚20:26起，台北站至松山站間南下/北上列車以東線單線行車，預計23:30搶修恢復。