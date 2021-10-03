火車進站傳爆炸聲響 台鐵松山─台北間電車線故障 列車延誤 21:172021/10/03 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵晚間電車線故障，台北車站月台旅客聽聞爆炸聲響。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵松山站─台北站地下化區間晚間傳出故障事件，晚間8時26分起僅維持單線雙向通車。 有目擊網友指出，乘車接近台北站時，聽見巨大爆炸聲響，事發後正由工作人員目視檢查列車集電弓，詳細故障原因，有待台鐵確認。 台鐵稍早表示，受電車線事故影響，今晚20:26起，台北站至松山站間南下/北上列車以東線單線行車，預計23:30搶修恢復。 柯文哲出席機電系統工程標 簽約典禮 強化搜救 空軍購5架夜搜黑鷹 #台鐵 #故障 #爆炸聲響 #區間 #單線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－報價漲聲響 正隆、榮成進補 04:102021/10/01 證券．權證 怎麼又停電？社子變電所故障影響1.9萬戶 11:182021/09/28 財經 星座理財(9月27日～10月1日)－天秤座（9月23日～10月23日） 設妥區間 確實執行 04:102021/09/26 投資理財 停電1小時 企業損失10位數起跳 04:102021/09/27 產業特刊 台鐵與公東高工產學合作 台東27名學生有機會至台鐵工作 16:102021/10/01 寶島 股市黃曆－高出低進 營造區間財利 04:102021/09/26 產業特刊 比自強號貴！台鐵EMU3000商務座票價曝 18:532021/10/02 生活 區間測速停用 自強隧道事故暴增6成 04:102021/10/02 地方新聞 全聯超夯美食僅25元 肉燥加下去爆炸香 網嗨喊：無敵 13:582021/09/30 生活 「屏東挖眼男」炸出2萬筆憤怒！網友狂喊「修法」、「改革」 衛福部做了什麼？ 10:402021/10/02 生活 學習歷程檔案遺失案 新北：明統計區間受波及學生數 16:472021/09/26 生活 生活熱門新聞 只看過2次！饕客曝好市多「隱藏版美食」：運氣好才買得到 - 生活 8蝦排排站秀超猛下腰神技 14秒片震撼百萬網友 - 生活 第十輪疫苗開打 明10點預約 3種人有資格 - 生活 國慶連假天氣出爐 恐有颱風攪局 這幾天雨最大 - 生活 曝「2颱生成」時間點恐亂假期 連7天雨炸宜花東 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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