《寶貝老闆：家大業大》來了一位全新接班人女寶寶「蒂娜」。（UIP提供）

亞歷鮑德溫（左）和艾米塞德麗絲擔任配音。（UIP提供）

夢工廠動畫入圍2017年奧斯卡金像獎的賣座動畫喜劇《寶貝老闆》，續集《寶貝老闆：家大業大》7月2日在美國上映，目前累積票房達5723萬美金，這次來了一位全新接班人女寶寶「蒂娜」，她是一個精力旺盛，非常霸道又有點恰北北的女生，而且天生就具有卓越的領導能力，也是這集的關鍵人物，同時，因為蒂娜的出現，讓原本不常聯絡的家人又重新團聚在一起，攜手一起對抗壞蛋。

全新寶貝老闆接班人蒂娜蒂娜英文版是由艾米塞德麗絲（Amy Sedaris）配音，中文版則是郭書瑤配音，「蒂娜寶寶是這部電影最閃亮的明星，而艾米塞德麗絲的配音表現也完全到位」，編劇麥可麥庫勒斯說：「她非常擅於即興表演，為這個故事增色不少。她絕對能和亞歷鮑德溫在上一集中配音的寶貝老闆分庭抗禮、毫不遜色，而且她還可以談笑風生，表現得游刃有餘。她和亞歷鮑德溫就像是陰與陽一樣形成強烈對比，她說的每一句話都會讓他抓狂。」艾米塞德麗絲不但是亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）的超級粉絲，也很喜歡第1部電影的顛覆性幽默感，她更欣賞這部電影想要傳達的訊息，「我超愛蒂娜能夠當家作主，但同時也把家庭放在生意之前的這一點，而且她也試著讓她爸爸和他關係疏離的弟弟重新建立兄弟之情」。

艾米塞德麗絲很喜歡蒂娜這個角色的膽識和自信。她看起來也許只是1個小寶寶，但是在她自己的心中，她就是個巨人。艾米塞德麗絲說：「蒂娜會把自己形容成一個身高170公分的女強人。」為了更能進入蒂娜的內心世界，她花了很多時間在她的臥室兼錄音室的床上跳來跳去，「為蒂娜配音真的超好玩」，艾米塞德麗絲說：「她真的是精力旺盛，所以我就必須跟得上她的節奏。我有2個孫子，我總是在模仿那種童音。當你去拜訪有小孩子的朋友，最好要有很多的精力陪他們的小孩子玩，好讓他們的父母躺在沙發上休息或是出去辦點事。我在錄音的時候都會覺得，這一切都是為了我的乾女兒和乾兒子。」

只有另一個演員才知道當一個寶貝老闆需要什麼樣的能耐，而亞歷鮑德溫很早就知道艾米塞德麗絲一定會表現得完全到位。「我每次為這種動畫片配音，看到他們找來擁有非常優秀的配音能力的演員，總是會感到非常興奮。」亞歷鮑德溫說：「艾米真的超讚的，我敢說泰德一定會很高興可以留在那個世界，並且和蒂娜當一對最佳拍檔，但是他們最後還是得回到現實世界。」電影將於8日在台上映。