金管會主導、金融業界年度活動的「FinTech Taipei台北金融科技展」，2021年活動全面數位化規劃，10/26至11/25的一整個月活動，活動項目、國際講者名單提前曝光，金管會主委黃天牧還將上Clubhouse特別開設的房間接受訪談！

FinTech Taipei台北金融科技展連兩年受疫情衝擊無法實體舉辦，2021年活動在7月中就宣布，考量疫情風險取消辦理實體博覽展，也因此對於全數位的規劃準備的很早，近日籌辦單位確定數位行銷內容，包括Podcast、Clubhouse、Gather Town等流行數位通路首度全面導入，活動時間從過去的2天，今年拉長到1個月，最大場活動落在10/28、10/29，主要以「國際論壇與新創Demo」型態進行，結合創新亮點活動，透過金融機構、新創團隊與相關單位在平台上發表，創新金融科技技術，與特色金融科技服務，展現FinTech Taipei的創意與活力。

值得注意的是，2021 FinTech Taipei的國際講者中，包括歐洲央行、日本銀行、波蘭央行等代表將與我國央行對話，CBDC央行數位貨幣議題正式浮上檯面。

2021FinTech Taipei的創新亮點活動中，「Podcast金融科技之聲」試播剛推出，每集30分鐘內的Podcast，播報國內外金融科技發展的趨勢與議題，邀請主管機關、金融機構或新創公司代表分享金融科技創新。

同為此次活動亮點是新興趨勢的Clubhouse社群管道：「Clubhouse跟VIP一起開房間」，首集就邀請金管會主委黃天牧，和相關代表、專家一起到Clubhouse房間一齊線上暢談金融科技關鍵發展。

「Gather Town金融科技人才媒合會」則是2021年首度加入的徵才博覽會活動，透過視訊和遊戲風格的新軟體「GatherTown」搭配徵才活動，要帶給大家耳目一新的金融科技，結合社群互動、直播、展覽、嶄新的線上媒合體驗。