中央氣象局表示，未來一周天氣東半部易有雨，西半部午後雷雨，周三(6日)起至雙十國慶(10日)，南方水氣旺盛，各地降雨機率增加，北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨，且範圍變廣、雨勢逐漸明顯；此外，氣象專家賈新興表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估周三到周四間會移至南海，有機會發展為熱帶性低壓，甚至增強為今年第17號颱風「獅子山」。

颱風攪局！國慶連假恐「雨神同行」 氣象局最新說明｜2021.10.03

氣象局表示，未來一周偏東風影響，東半部容易有雨，西半部高溫、午後有雷雨。(圖/氣象局)

明天(4日)太平洋高壓勢力仍強，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及恆春半島水氣略增，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，白天東半部高溫約31、32度，西半部可達34、35度，尤其在桃園、新竹、南投、臺南、金門有局部36度以上高溫。

3日至4日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(5日)為偏東風環境，迎風面水氣稍增，東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周三(6日)至下周日(10日)南方水氣持續增多，配合偏東風，在迎風面東半部地區、基隆北海岸及恆春半島易有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

11日至13日東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南海、菲律賓東方海面目前是活躍的大低壓帶，容易出現對流雲簇消長，未來兩周不排除有熱帶性低氣壓及颱風發展，但其強度、位置及路徑仍有不確定性，氣象局將密切關注。