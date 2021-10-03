國民黨前主席江啟臣（中）、立委陳玉珍（右）、台南市議員謝龍介（左）日前在台中市大肚自強市場掃街，希望把所有鄉親對於陳柏惟的不滿轉換成同意罷免票、票票入匭。（陳世宗攝）

基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，近日也有不少國民黨大咖雲集台中協助罷免團體，陳柏惟也號召支持者相挺，雙方對決成為各界關注焦點。而陳柏惟若遭到罷免，是否會衝擊總統蔡英文的民調？《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，陳柏惟沒這個本事，會影響蔡英文民調的，只有行政院長蘇貞昌。

吳子嘉3日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中討論陳柏惟罷免案，對於有網友提問，陳柏惟被罷免掉之後，基進黨是否會就此泡沫化？同時，是否會因此影響蔡英文和民進黨的民調？吳子嘉認為，陳柏惟若被罷免，應該不會產生影響，因為蔡英文的民調只會被蘇貞昌影響，陳柏惟沒這個本事去影響蔡英文的民調，他更直言，自己直到現在都搞不清楚，基進黨是一個什麼樣的政黨？

此外，國民黨主席朱立倫3日投入罷免講時表示，陳柏惟在國會評鑑拿零顆星；在立院零提案、零通過，是「三零」立委。並痛批陳柏惟不關心台中人最在意的「用肺呼吸」，更主張大麻合法化，這是「大麻跟反毒的對決」

對於陳柏惟聲稱「誤解很大」，朱立倫辦公室發言人凌濤則說，是誤解在哪？又要使出時空背景不同之術了嗎？支持開放娛樂性大麻的主張，真的符合台中鄉親的需求嗎？陳柏惟左閃右躲，不敢正面回應朱立倫抨擊，已經坐實了他該被罷免的鐵證。