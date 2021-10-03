台灣基進立委陳柏惟在「口袋國會」第10屆立委第3會期立委全院評比中，並未得到任何獎項，且在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星。其所提結案數、通過數通通掛零。陳柏惟則揚言要反罷免。但據媒體揭露綠營內部最新民調指出，目前同意比例僅和過關門檻差6個百分點，更有綠營人士評估，刪Q門檻現只差同意5千票左右即可罷免過關，風險極高。

國民黨主席朱立倫今（3日）參加刪Q宣講時強調，他直指陳柏惟在國會評鑑拿零顆星；在立院零提案、零通過，是「3零」立委。朱立倫不滿直言，陳柏惟不但不關心「用肺發電」，還主張要通過「大麻合法化」，所以不但是「刪Q立委」、「刪0立委」，而且是一個針對大麻跟反毒的對決。

但對於陳柏惟罷免案究竟會不會過？據《上報》3日報導，民進黨內部最新民調顯示，目前支持罷免陳柏惟的民眾約佔19%，距離罷免通過門檻25%只差6%，顯見國民黨的「刪Q行動」起作用。同為台中市立委的立法院院副院長蔡其昌直言，現在還有3周左右，目前真的還很難評估，但蔡其昌強調，這是一場價值之爭，國民黨不能用抹黑的手段對付陳柏惟。

報導也指出，綠營地方人士評估，顏家在當地實力雄厚，有很大的政治影響力，若動員能量真的動起來，恐會讓「刪Q門檻」的7萬2781票剩不過5千票即通過，風險極高。相對綠營若提早動員，過度炒熱罷免也有風險，得到投票前一周才能有較清楚的評估。

值得注意的是，10月23日將被罷免投票的陳柏惟，在此次立委評鑑「全院」評比中並未得到任何獎項，1星未得。僅在「所屬國防外交委員會」因發言次數全勤而獲得1顆星，但更值得一提的是，陳柏惟其所提結案數、完成比亦通通掛零。相較同委員會的民進黨立委劉建國獲得6顆星，差距甚遠。