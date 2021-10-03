大白天奉天宮前當街砍人 嫌犯3人全落網都有幫派背景。

嘉義縣新港奉天宮前，今近午發生3名男子光天化日下，持刀追砍洪姓被害人，造成被害人全身多處刀傷，事後警方以車追人，追了200多公里，從新港遶到雲林海線，最後在布袋漁市場逮到陳姓嫌犯，隨後擴大在布袋一帶大搜索，又發現另兩名張姓嫌犯，已帶回民雄分局進行訊問。

警方調閱監視器，發現3名嫌犯先在一家麵店堵人、噴辣椒水，見被害人逃跑，又持刀一路追砍到奉天宮前，警方先在布袋漁市場攔到犯案車輛，起出番刀、彈簧刀、斧頭等作案凶器。

警方找到犯案車輛時，當時車上只有19歲陳姓嫌犯，另2人不知去向，原以為嫌犯是被沿路丟包，分流躲避警方追查，但晚間7點50多分，另外兩名19歲、21歲張姓嫌犯在布袋市區被找到，疑似因人生地不熟，無處藏匿又缺乏交通工具，才會被查獲落網。

初步了解，3名嫌犯都是北部某幫派分子，聲稱與被害人有債務糾紛，疑似因此預謀行凶。