台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。陳柏惟在民間國會評鑑組織「口袋國會」的國防外交委員會評比僅獲1顆星，提案數、通過數通通掛零。中廣董事長趙少康舉例表示，「如果一家餐廳只拿到1顆星，你還會去吃嗎？」同理，1顆星的立委，你還要支持嗎？

趙少康3日在臉書貼文表示，最近網路上出現一張圖，炫耀陳柏惟質詢率100%，還是優秀立委？他直指，別再相信沒有根據的說法了。「口袋國會」第10屆第3期的立委評比出爐，陳柏惟根本就不是什麼優秀立委，而是只有1顆星的雙零分立委。

趙少康接著表示，陳柏惟把國防外交委員會當成母語教室，並提議成立「內交部」、讓香港人來台當兵，他的質詢都是這款品質，想不拿1顆星都很難。幹話講不停，沒通過任何法案也只是正常發揮，拿下1顆星雙料零分立委，真是實至名歸。真正認真的好學生不是到處炫耀自己全勤，而是在課堂上提出切中要害、一針見血的問題，否則就算質詢率100%，也都是空包彈，浪費大家時間，陪自己把作秀大戲演好演滿而已，不但對國家沒有助益，更浪費海線鄉親給的機會。

趙少康指出，現在很多人挑選餐廳前會看看Google評價，再決定要不要訂位用餐，如果一家餐廳只拿到1顆星，你還會去吃嗎？同理，1顆星的立委，你還要支持嗎？他呼籲10月23日，下架雙料零分1顆星立委陳柏惟，把海線鄉親的光榮感找回來。