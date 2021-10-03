馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）師承大師李雲迪，才華洋溢還會跳芭蕾舞，更常常秀出魔鬼身材，IG吸引214萬網友追蹤，但她日前才剛無預警封胸，今（3日）再度祭出7張健身照，前凸後翹曲線令人看得羨慕。

李元玲8月忽然宣布封胸，強調「福利照會大幅度減少，穿的布會越來越多」請只想看她胸部的老司機退追蹤，才能知道自己剩多少死忠鐵粉。儘管話是這麼說，李元玲的辣照還是沒少太多，2日剛曬出只穿小褲的裸背照被眾人誇「神的線條」，今（3日）又分享7張在健身房的照片，寫道：「新一組照片，喜歡那一張？」

畫面中，她放下一頭烏黑亮麗的秀髮，臉上薄施脂粉，身穿黑色亮片運動內衣，穩穩包覆C罩杯，北半球和事業線微微露出，下身搭配側邊透膚的黑色短褲，中空裝展現結實馬甲線和渾圓美尻，一雙玉腿修長勻稱，幾乎找不到一絲贅肉。當她從事戰繩訓練時，還露齒燦笑，甜美的一面讓大批男網友戀愛，紛紛留言：「你笑的那張照片最好看」、「最後一張笑得好甜好美」、「有你的每一張」還有人開玩笑說：「都有穿衣服選不出來」。

李元玲人紅是非多，曾自爆過去遇到潛規則，該電影監製聲稱可以幫她安排到電影女一的角色，但要求她需要和投資商陪酒加陪睡，婉拒後慘遭電影監製記仇，發出不久李元玲就把該篇文章刪除，並澄清：「這坎坷的路走來，確實很難，心很累，也得罪了人，但我確是無心的，我的前經紀人可以替我作證。無論如何，感謝這一路走來大家的指導」，否認所有不實揣測。