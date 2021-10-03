大陸近期房地產企業連續爆發財務危機，加劇原已疲軟的房地產跌勢，3、4線城市樓價持續走低，為防止房價崩盤，許多地方政府再次祭出「限跌令」，阻止房地拋售房地產變現。但是1、2線房地產價格趨勢仍持續走強，部份城市熱賣的小區買氣仍旺，不同等級城市的房地產價格差異愈見分化。

綜合陸媒報導，最近大陸3、4線城市接連發出房地產價格「限跌令」，河北省張家口市最近也跟著公布房地產價格不得以低於向地方政府備案價格的85%進行銷售，亦即跌價不得低於原計劃的15%。在此之前，已有湖南岳陽、廣西桂林、山東菏澤、江蘇江陰、湖南株洲、河北唐山等多個城市，針對開發商降價的情況出台了「限跌令」。

報導說，浙江省湖州市住房和城鄉建設局2日發布《湖州市商品房購買風險提示》（以下簡稱《風險提示》），其中一條擺明指出，「開發企業以明顯低於市場價銷售商品房的，就是風險」。

而與此形成鮮明對比的，則是1、2線城市房地產買氣不墜。為了防止房產過熱，今年以來，已經有上海、廣州、深圳、東莞、無錫、寧波、成都、西安等11個城市出台了二手房指導價政策，北京市海淀區房地產經紀協會也發布了部分熱點小區的二手房指導價。不同城市的的地產市場，越來越趨於分化。

陸媒報導說，對於「限跌令」頒布的效用，廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，這樣的做法可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程。

他也認為，保持房價平穩，短期內，要合理評估在售庫存和潛在庫存，收縮樓市增量供應區域，守住樓市的基本盤，做到樓市下限有支撐；長期看，更要夯實產業和人口基礎。

他表示，出台「限跌令」的都是3、4線城市，因為目前房價下跌的主要也是這些城市。2014-2018年間，大規模棚改（政府以貨幣補償被拆遷棚戶區居民自行購置房產）加上房企清理庫存房產，3、4線城市建設了很多房子，現在優惠政策退出了，部分3、4線城市房價下跌也在情理之中。