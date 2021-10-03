嘉義市晚間9點多發生警匪追逐案，一輛車主呈現失蹤協尋狀態的自小客車，因違規紅燈左轉遭警方盤查，駕駛先假意配合，隨即加速逃逸，見警方包抄追捕，又在吳鳳北路、光華路衝撞警車，等警方將自小客攔下，發現車上有5名年輕男子，並起出西瓜刀、斧頭等刀械，初步了解5人與人相約蘭潭談判，才會帶傢伙去拚輸贏！

嘉義市一分局北興派出所指出，警方當時在中興路、建國路攔查，一輛黑色轎車違規左轉，見警示意靠邊停車，先裝做有意配合，隨即趁員警下車時加速逃逸，警方見狀展開追趕，一路追到吳鳳北路、光華路口鬧區，圍捕過程中，自小客車還衝撞警車，造成一輛警車右前車頭損傷。

警方最後將人車順利攔下，查出5名年紀約20歲的年輕男子，因相約去蘭潭與人談判，才會集結從嘉義市西區開車出發，卻因違規引起警方注意，加上警方發現賴姓車主為「失蹤協尋對象」，查覺有異展開追捕，目前已將5人帶回，將依妨害公務、公共危險罪偵辦。