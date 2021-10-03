義大利北部大城米蘭市郊3日發生墜機事件。一架小型私人客機自空中墜落後撞毀一棟2層樓高的空建築物，機上的8人全數不幸罹難。

當地官員表示，這架私人飛機從米蘭林納特機場（Linate）起飛，原定前往薩丁尼亞島（Sardinia）。

墜機地點鄰近米蘭郊區的1個地鐵站。當時，附近民眾聽見飛機撞擊建築物的巨大爆炸聲，所幸建築物正進行整修，內部空無一人。

目擊者表示，現場火光和濃煙沖天，數輛停在附近的車子著火。目前尚未接獲其他人員傷亡的報告。