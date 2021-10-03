小飛機墜米蘭郊外撞毀空建築物 機上8人全數罹難 23:212021/10/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利北部大城米蘭市郊3日發生墜機事件。一架小型私人客機自空中墜落後撞毀一棟2層樓高的空建築物，機上的8人全數不幸罹難。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利北部大城米蘭市郊3日發生墜機事件。一架小型私人客機自空中墜落後撞毀一棟2層樓高的空建築物，機上的8人全數不幸罹難。 當地官員表示，這架私人飛機從米蘭林納特機場（Linate）起飛，原定前往薩丁尼亞島（Sardinia）。 墜機地點鄰近米蘭郊區的1個地鐵站。當時，附近民眾聽見飛機撞擊建築物的巨大爆炸聲，所幸建築物正進行整修，內部空無一人。 目擊者表示，現場火光和濃煙沖天，數輛停在附近的車子著火。目前尚未接獲其他人員傷亡的報告。 亞利桑那州直升機與輕型飛機半空對撞 釀2死 柯佳嬿PO斜惡視角自拍照 意外撞臉Hebe美暈7萬人 #米蘭 #建築物 #撞毀 #機上 #8人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國軍事基地管不住阿富汗難民 700人私自離開 21:112021/10/03 國際 漫波飯店倒塌現場即刻救援 徐榛蔚坐鎮應變中心24小時迅速修復 17:232021/10/02 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 11:442021/10/03 社會 股市黃曆－靜觀其變 等待盤勢明朗 04:102021/10/03 產業特刊 中國電動車 搶攻歐洲市場 04:102021/10/03 全球財經 高雄25歲偵查佐酒駕自撞搶救9天不治 家人同事得知悲痛 22:242021/10/02 社會 辣妹約會穿熱褲露屁股蛋 勒太緊竟引發肛裂＋敗血症 16:152021/10/03 健康 熱氣球繫留體驗秒殺 國慶焰火預約觀賞破10萬人 04:102021/10/03 地方新聞 鋼琴女神才喊封胸 7張運動照瘋傳身材太有料 22:222021/10/03 娛樂 「工人點頭自願被撞」男子衝撞輾壓 遭判7年半賠償1913萬 15:432021/10/03 社會 抵抗空污、清除自由基 8種食物淨化你的肺 07:282021/10/03 健康 國際熱門新聞 被美大兵一手撈過機場刺網震撼全球 阿富汗女嬰現況曝光 - 國際 美國軍事基地管不住阿富汗難民 700人私自離開 - 國際 毛巾擦完不是晾乾就好 專家曝2動作愈洗愈髒 - 國際 陸3天派93架飛機擾台 美國國務院批「破壞地區和平穩定」 - 政治圈 影》凱特秀真愛 成查爾斯精神支柱 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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