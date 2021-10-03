《董事長開講》網路直播，左起李偉華、徐巧芯、吳子嘉。（取自網路）

國民黨台北市議員徐巧芯今在提及基進黨立委陳柏惟曾經詢問促轉會主委「五育」是什麼？美麗島電子報董事長吳子嘉除了不解陳柏惟為何要問這個問題之外，也順帶批評促轉會對台灣歷史外行，什麼都不懂，只搞鬥爭，非常不應該設立！

國民黨台北市議員徐巧芯今（3）日在《董事長開講》直播中披露，基進黨立委陳柏惟曾經在立法院問促轉會主委「五育」是什麼？美麗島電子報董事長吳子嘉不解，促轉會跟「五育」有甚麼關係？

吳子嘉也直言，促進轉型正義委員會（促轉會）是民進黨設立的一個「非常不應該設立」的機構，因為到了今天，台灣民主政治已經進步到一個非常成熟的階段，獲得國際全面肯定，還在講轉型正義？

吳子嘉說，轉型正義在清算過去二二八、白色恐怖的歷史，民進黨政府用人數的優勢，設立「促進轉型正義委員會」。但他狠酸，促轉會對台灣歷史外行，什麼都不懂，只搞鬥爭！

不過，吳子嘉直呼不解，基進黨立委陳柏惟為何要去問促轉會主委「五育」是什麼？「五育」跟促轉會有什麼關係？這應該要去問教育部幼教司！