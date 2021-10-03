在今年年底，我們有望看到印度Su-30MKI側衛戰機，與日本三菱F-15CJ鷹式戰機的模擬空戰，希望那將是一場精彩的「鷹與側衛」的對決。據日本產經新聞報導，兩年前，印度就提出向日本航空自衛隊提出邀請，原定於 2020 年和 2021 年夏季舉行，但兩次都因冠狀病毒大流行而推遲。「但鑑於中國大陸的威脅，航空自衛隊和印度空軍都已經同意，計畫要在年底前實現這一計畫」。

「戰區」(The Drive -Warzone)報導，其實印度的Su-30MKI參加的對抗賽不少，曾經與美國空軍F-15和英國皇家空軍的颱風戰機(EF-2000 Typhoon Fighter)聯合演習，但是日本倒是很有有機會與Su-30交手，這對於以F-15、三菱F-2的日本航空自衛隊飛行員來說，絕對是一個難得的機會。

特別是，日本的主要防空威脅來自俄羅斯與中國大陸，這2大強權的空軍主力戰機都有Su-30，甚至是終極改進型Su-35。

日本神奈川大學教授東亞安全研究所的科瑞華萊士教授(Corey Wallace)表示：「與印度 Su-30 一起訓練，這對日本來說意義重大。日本航空自衛隊可以瞭解 Su-30的機動性、巡航範圍、燃料消耗率和維修周轉時間，這是相當珍貴的情報。 此外，印度的 Su-30MKI配備前翼與三維推力矢量噴嘴，被認為有極佳的機動性能，在傳統的視距內空戰(Dog fight，俗稱狗戰、纏鬥戰)表現會令人期待。

從國際關係與戰略角度來看，印日演習向北京發出了一個信號：表示兩個安全競爭對手正在加強國防合作關係。2020 年，中國大陸和印度在喜馬拉雅山邊界區域，發生了致命的邊境衝突，而中國大陸與日本又在東海的釣魚台列島有主權爭議。

演習的計劃可以追溯到 2018 年 12 月，當時日本航空自衛隊派遣了一架 C-2 運輸機前往印度阿格拉空軍基地(Agra Airport)與印度空軍的 C-17 聯合訓練，隨後在 2019 派遣了一架 C-130。

三菱F-2戰機，也會加入印度與航空自衛隊的演習。(圖/航空自衛隊)

印度擁有272 架 Su-30MKI 戰鬥機，大部分是印度航太集團 HAL授權生產，配備了以色列和法國的航空電子設備和電子戰系統；而中國大陸的 Su-30MKK 和 MK2則引進Su-35的部分設備。

日本的F-15CJ是三菱公司在1980年開始授權生產，其內部航電是日本自製，到了2004年，日本開始進行中期性能提升，主要是在航空電子設備與武器系統的改進，總體上，日本的F-15CJ與美國的F-15C性能相似。

三菱F-2是日本會派出的另一型主力戰機，它像是放大版的F-16，機翼與水平尾翼都有明顯加大，也有比F-16更多的武器掛載量。它與Su-30MKI的模擬空軍同樣令人期待。