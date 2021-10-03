雖說行行出狀元、職業不分貴賤，但能有一個兼具收入又有社會地位的職業，仍是不少人所嚮往的。就有網友上網詢問，現在能當上公立教師，會是很好收入的職業嗎？貼文引發熱議，更釣出現任教師回文，自認很低薪。

一名網友在PTT發文發問，現今在公立學校當老師，不管是教公立幼稚園、國小、國中、高中或大學，「在一般人的心目中，教師算是一個很好收入的職業嗎？很稱頭、讓人尊重的工作嗎？」

不少網友紛紛表示，認為當教師的門檻高但CP值不高，「大學教授還不錯，國中小就別說惹」、「很普，科技業高薪太高」、「要當到正教授薪水才有明顯跳階」、「1. 不是 2. 收入普通但壓力大，現代父母社會超機車」、「要看在什麼地方，鄉下的老師還是有地位的，城裡人就知道老師薪水一般般了」。

但也有網友認為能當教師很不錯，「收入中等，有寒暑假屌打一般上班族」、「寒暑假還有薪水爽不爽」、「以女性來說是很棒的工作，男生的話就普普中上」、「老師的好處就是以學歷敘薪，以年資調漲，不會卡等」、「老師再怎樣年薪可以有100～120萬，哪裡普？」、「薪水到底有多高？」。

國小教師分享薪資條，認為薪水不高不低。（圖／截自PTT）

一名現任國小教師則是貼出薪資條回覆，表示自己是正式教師第二年，加加減減月薪實領39K，自認薪水真的不高，坦言前幾年真的很低薪，「調基本工資的時候，老師的都不會跟著調」，必須透過進修學歷拉高自己薪資。讓其他網友驚呼「我還以為有6萬」、「比想像中的少」，也有人回說「年輕的時候不高，20年後可以到120up」、「放三個月周休二日，這薪水我可以」。

他人眼中能放寒暑假三個月的好處，這名老師則不太認同，「我不是很想放寒暑假，有能自由請的年假感覺更好」，直言要在上課日請假，就算自掏腰包找好代課，學校不一定會給請。也有網友附和說「老師不會只有寒暑假才會生病，家裡老小不會只有寒暑假才需要照顧，老師只是目標群大老是被拿出來打」。