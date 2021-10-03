開車真的要很小心！34歲大陸女演員李羲兒和父親今（3日）不幸出車禍，整輛車當場四輪朝天，李羲兒左眼流很多血，事故現場一片狼藉，看得怵目心驚。

根據陸媒《春城晚報》報導，李羲兒和父親3日駕紅色轎車行經雲南省祿豐市中村大橋到河西上村路段，疑因父親不擅長開山路，該路段又有很多大貨車，為了閃避不慎釀意外，整台車180度翻轉跌落到路邊的農田，李羲兒的傷勢照也被曝光，只見她無力地躺在擔架上，左眼貼的紗布盡是鮮血，身上也有多處傷口，所幸和其父親均已脫離生命危險。

李羲兒左眼不斷冒大量血跡，身上也有多處傷口。（圖／微博@網易娛樂）

李羲兒發生車禍的車，180度翻轉到路旁的農田。（圖／微博@春城晚報）

據悉，李羲兒左眉弓骨骨折，因為傷勢太深，足足縫了54針，目前人在醫院等待下一步的治療。事情傳出後，許多大陸網友都嚇一跳，紛紛留言關心：「我的天啊！一定要注意安全啊，希望平平安安的」、「一般人還是不要在雲南開車走山路了」、「山路崎嶇開起來真的太危險」、「幸好沒有生命危險，不然也太可惜了，早日康復」。

今年34歲的李羲兒是北電04級表演系畢業生，儘管出道10幾年沒有大紅大紫，但拍過的影視作品算不少，例如：《美人草》、《新水滸傳》、《神探狄仁傑4》等知名影視劇。