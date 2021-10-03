已婚的施姓牙科名醫，與林姓女子發生婚外情，施因林一再以公開2人婚外情要脅金錢，雙方簽下保密協議，施交付林30萬元「封口費」，要求不得將2人性交易、婚外情外洩，但事隔3個月，林找「外遇訴訟專家」出面要求修改協議，施因發現「專家」知悉保密協議內容，不滿林違約洩漏，提告要求林返還30萬元並賠償1000萬懲罰性違約金。台北地院判決林女返還及賠償施男共50萬元，可上訴。

施姓名醫主張，林女明知他已婚，仍多次與他發生性關係，進而以他為知名牙醫診所負責人，藉口公開2人婚外情要脅，欲索求鉅額金錢，經雙方多次協商，他最後只好同意給付林女30萬元，但條件是林女必須嚴格遵守保密協議。

雙方2019年12月7日簽下協議，約定「雙方曾經為性交易、交往及發生性行為等相關一切情事，均應為保密，不得洩漏予任何第三人，包括以口頭、書面、照片、影片或其他各種方式為直接、間接或影射2人發生性行為時間、地點、過程及方式等相關概要或細節」。

施男指出，雙方約定若女方違反協議，將婚外情一事外洩，應返還男方30萬元並賠償1000萬元懲罰性違約金。去年3月20日，他接到簡姓男子來電指稱知悉2人曾發生性行為，要求他須重新簽約，遭他拒絕。

去年4月10日，他再收到簡男簡訊稱「我在台南有個案子，是醫師娘要拿兩百萬給小三，請小三離開，很諷刺吧」、「麻煩您，為自己所為行為負責，這兩個女人，現在的糾紛，都是誰造成的」，之後，他從與簡男通話中，發現簡承認看過保密協議書內容，認為林女已將協議約定應保密事項洩漏他人，提告請求林女須依約返還30萬元及賠償1000萬元懲罰性違約金。

林女反駁，協議內容有許多不平等條款，她請自稱專業協商的簡男代為與施洽談重新簽訂並修改協議，她沒有提供協議書給簡，僅告知簡欲更改協議書不公平條款，具體內容並未洩漏，至於簡如何與施洽談協商，是簡的專業範圍，更何況有時為達協商目的，會有誇大不實，或臆測言語，且簡稱處理過程會全程保密，強調沒有洩漏保密事項。事後施妻還拿協議告她通姦、侵害配偶權。

簡男則證稱，他沒看到協議內容，林女只有口述要他協助修改條件。但法官依據施男提供他與簡的對話錄音，認定林女確將保密事項洩漏簡男，須返還施男30萬元，至於施男要求1000萬懲罰性違約金，金額過高，減為20萬元，判決林女要返還及賠償施男共50萬元。