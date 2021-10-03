48歲韓國影后全道嬿在新劇《人間失格》中，飾演失去生活理由的熟女李富情，在與同樣迷失人生的青年李康宰（柳俊烈飾）邂逅後，互相療癒、拯救彼此。2位主演日前接受台灣媒體越洋訪問，都表示之所以接下該劇是因為劇本，全道嬿還說「我看到第4集時真的狂哭，之前也拍過不少風格比較沉重的作品，會想要避開這個類型，接拍一些輕鬆有趣的故事，雖然這部作品風格暗沉，但卻是講述了一個尋找光的故事，所以最終我選擇接拍《人間失格》」。

提到和彼此合作的感想，全道嬿分享在拍攝時經常看到柳俊烈就想笑，「他身上有那種會讓人笑、很陽光的正能量」。並提到第1場戲是公車相遇，富情在哭，康宰不斷說話的場面。「我一開始會覺得這場戲有難度，俊烈主導得很好，節奏感把握得非常到位，很自然」，並稱在拍攝過程中，柳俊烈會努力比較主動，隨著時間的流逝，這種部分也觸及到她的真心，「正如富情接受了康宰一樣，我好像也漸漸開始接受柳俊烈這個演員」。柳俊烈則稱全道嬿有種難以用言語表達的魅力，是位會讓他自我反省和展現新面貌的演員，不論外在還是內裡都像個童話人物，「這次很多對手戲幾乎沒怎麼提前彩排過，但在觀察她的台詞、表情還有眼神的時候，經常會呈現出一種令我意想不到的演技」。

全道嬿（左）和柳俊烈接受台灣媒體越洋訪問。（Management SOOP、C-JeS Entertainment提供）

劇中富情為了不讓父親擔心，將煩惱深埋在心中，全道嬿同樣不願讓家人操煩，等事過境遷再告訴家人。柳俊烈也是不太傾訴煩惱的類型，他說通常會先理清自己的思緒，如果是要聽取更多意見才能做出判斷的煩惱，才會找人商量，所以當他冷不防吐露自己的煩惱時，周圍的人就會很震驚。而柳俊烈20歲初學表演，到正式出道曾有過一段辛苦時期，他說會盡可能甩掉那些消極的想法，以「我一定能成功」這種方式激勵自己，讓自己信心十足，也感謝身邊有很多好人，可以相互扶持熬過那段時光，所以並不孤單。

全道嬿認為自己和富情一樣凡事都會考慮很多，但在面對傷痕和失落感時的人生方式不一樣，坦言「想要理解富情的想法似乎並不太容易，只是慶幸她並不是想死，而是想要活著」，整部劇幾乎都是低落的氛圍，她也說「拍攝過程中確實會讓我在情緒上比較疲憊」，但因為富情是那種結束之後依然會留有餘味，所以她並沒有太努力讓自己出戲，「而是靜靜等待。這些情緒是怎麼在我心裡融化的，怎麼在我心裡流逝的，既然我接受富情需要一段時間，那麼送她走的時候我也想要等待這麼長一段時間」。

全道嬿在劇中飾演深陷自責和憎恨他人矛盾情緒中的40歲李富情。（愛奇藝國際站提供）

首集中，富情的那句「我一事無成」打動了許多觀眾的心，全道嬿對這句台詞很有共鳴，但外界對此卻相當詫異，全道嬿表示「雖然我有著身為演員的職業生涯，可我的人生裡也有許多大家看不到的部分，不得不扮演許多不同的人生角色。為了扮演好每個角色，為了有所成，我也會反覆試錯，也會需要努力活著」。 而記者會上，導演曾誇讚她的好演技讓大家得以很快收工，全道嬿則謙虛笑回「我倒是希望能有秘訣，正是因為沒有，每部戲我才會有新的苦惱，才會有激烈的情緒碰撞，我希望自己努力去找到角色定位的樣子」。

康宰在劇中也誕生了「錢就是愛」這句名言，柳俊烈說正好與他的想法相反，「我好像對錢沒那麼執著，可能因為我從小到現在都生長在一種令人懂得感恩的家庭氛圍之中，讓我比較能在現有的物質條件下找到幸福」，所以很好奇自己會如何呈現及觀眾會如何看待。而康宰表面上一副若無其事的樣子，但其實內心十分空虛，柳俊烈分享自己工作之餘，也會按照自己的既定模式，看電影、健身、追劇等把行程排得比較滿，「就算拍完一部戲，心裡感到空蕩蕩的，我也會盡可能用去填滿那個時間，當然休息也包括在內」。

柳俊烈在劇中飾演低落失意，外表高冷、內心溫暖的27歲李康宰。（愛奇藝國際站提供）

柳俊烈這次以長髮造型演出，他透露剛開始蓄髮是為了拍攝電影《外星＋人》需要扮古裝，「差不多留了有2年，第一次留這麼久的長髮」，並稱：「之前當然是比較喜歡短髮的，但漸漸發現長髮可以做出更多的造型，也能呈現出多元的魅力，缺點就是吹乾頭髮太花時間，還有洗髮精等用量都會是之前的2倍。」疫情期間宅家時間變多，全道嬿說：「有很多時間和植物在一起，和植物的溝通讓我得到了很大的治癒。」駐顏有術的她也分享保養秘招，「我覺得勤奮這個特質還是滿有用的，另外我喜歡健身，我平時會做皮拉提斯健身，我喜歡那種能清晰感受到肌肉拉扯和運動的舒暢感」。愛奇藝原創劇集《人間失格》，每週六、日晚間9點半與韓國同步更新，台灣觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。