第56屆金鐘獎頒獎典禮2日圓滿落幕，可典禮結束後，國家影視廳中心董事長藍祖蔚曬出一張座位空很大的畫面，透露綜藝類獎項一頒完「藝人全散了」，引起網友熱議，稍早黃子佼則親自到貼文底下留言，還原當天現場實況，吐露委屈心聲。

黃子佼以過去表演脫口秀、主持或頒獎、領獎的經驗分享，坦言比起戲劇人，綜藝人往往是最配合台上的一群，「我們會一路跟著笑，跟著做反應，跟著叫，跟著音樂搖擺，甚至互動」，並透露自己昨天從早忙到晚，趕到典禮會場時，仍不分獎項地跟身邊綜藝人一起同樂關注，像是公布入圍影片，他們也總是呼聲最大的一區，儘管鏡頭根本不在他們身上，依然賣力鼓舞氣氛歡呼著，讓他忍不住反問：「是否可以也給『投入最多精力』在會場的我們一點鼓勵呢？」

黃子佼回應。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼回應。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼直言今年金鐘不是個案，他每年在台上主持時 ，其實清楚知道誰都躲在後台或誰早退，「不只綜藝人喔，現場還有新聞人，動畫人...但我不會介意，補位大隊多準備一點就好」，並以金馬、金曲獎為例，也不是所有電影人音樂人會留到最後，「這又該怎麼解？」

黃子佼認為，或許每個人有槓龜的心情影響，或是家裡有事、坐不住等原因，覺得問心無愧投入更重要，「不是坐到最後才是敬業唷」，並建議典禮可以提早星光大道、早點開始典禮，希望大家不分領域彼此尊重。