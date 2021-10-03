國慶影片誤用的瑞士阿爾卑斯山區。（外交部影片截圖）

真正的玉山畫面。（外交部影片截圖）

外交部國慶影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面卻誤用瑞士阿爾卑斯山區，負責製作的「阿賴耶電影有限公司」發道歉聲明表示，兩支畫面極為相似，而將影片誤植。前民進黨秘書長羅文嘉認為，他不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明，說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。

外交部製作6分鐘國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面卻誤用瑞士阿爾卑斯山區。外交部驚覺出包，緊急修正影片後重新上傳。對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部今天下午向國人表達誠摯道歉之意，並將檢討追究相關責任。

負責製作的阿賴耶電影有限公司稍早也發出道歉聲明表示，製作團隊在整理數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿爾卑斯山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植。

前民進黨秘書長羅文嘉表示，他不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明。「誤植」表示疏忽、不小心犯的錯。但根據正常作業流程，所有影片使用必須取得著作權同意，在取得影片使用權同時，當然會知道這段影片從何而來，拍的是不是臺灣山脈。

羅文嘉認為，說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。

羅文嘉直言，台灣山脈的空拍影片素材，最齊全的是已過世的齊柏林先生。製作單位只要付出應該付的版權使用費，就可得到既真實又美麗的臺灣鳥瞰景緻，怎麼會有所謂出錯？便宜行事、想矇混過關，實在不應該。

羅文嘉強調，如果製作單位在交片前，沒如實告訴外交部，這段影片不是來自臺灣，就有惡意欺騙之虞，外交部得求償與永不錄用。有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦。