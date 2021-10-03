《新聞千里馬》

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾對總統蔡英文的信任度降至47.8％，減少7.3個百分點。不信任度則是46.8％，增加5.5個百分點；行政院長蘇貞昌滿意度則為43.6%，減少5個百分點，不滿意度為51.4%，增加3.5個百分點。外界預測，蘇貞昌何時下台？台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文沒有因為民調低而換掉閣揆的例子，就是蔡英文的決策風格。

游盈隆在中天《新聞千里馬》節目中表示，從民意支持度，去看內閣是否改組，當然是很關鍵，但不是唯一的因素。他舉例表示，蔡英文任內的三屆內閣，會發現一個很有趣的模式。林全內閣的不滿意度都是將近6成或超過6成，滿意的是大約多於3成或低於3成，所以是非常明顯的一個落差，那表示整個社會民怨沸騰到不行，但蔡英文並沒有因為這個因素換掉林全，這就是蔡英文的決策風格。

游盈隆接著指出，蘇貞昌帶給蔡英文的權位鞏固，他也享受那種光環，他的作用是好幾倍於林全。但是蔡英文要蘇貞昌做什麼事情，蘇貞昌都意見一堆，另外在中低階人事上(不是內閣閣員)，要用這個人也沒說，就自作主張決定，蔡英文也會心生怨懟。對她來講，總是要考量，加加減減，如果還是正的，那就是正的；如果是負的，而且持續很久都是負的，那她就會決定換人。

游盈隆表示，其實蘇貞昌幫蔡英文很多，蔡英文從2018年地方大選重挫之後，她的聲望開始爬升，一直到5月以前，其實蔡英文的一個貴人，就是蘇貞昌。蘇真昌當然有他的風格，民眾也有不同的評價，但是內閣改組的問題，絕對不是只看民意支持度的高低變化，那當然很關鍵，但並不是唯一。