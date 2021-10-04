近日「作家吳淡如國一女兒不識孫中山」、「鴻海創辦人郭台銘女兒不識岳飛」，歷史教育空洞化成為議題。國政基金會副研究員劉新圓表示，這些都是「主題式教學」惹的禍，「要說它禍國殃民，恐怕不為過！」台灣已經在搞「文化自宮」而不自覺。

劉新圓說，高中世界史的四大主題是「台灣與世界」、「歐洲文化與現代世界」、「文化的交會與多元世界的發展」、「世界變遷與現代性」，一看就知道編寫時必然會有時序混亂的問題。但一切問題是教改的教授們把國外的「統整」觀念奉為圭臬、生搬硬套進教科書，本身已經非常荒唐；最讓人憤怒的是：這些大學教授自己教書都不會統整、跨領域，還要求中小學教師執行爭議極大的課綱與教科書，中小學教師如果反彈，就會落得「落伍」、「自廢武功」的罵名。

當初歷史、地理、公民統整為社會領域，或許是有感於過去學生只會死記硬背，出發點是好的；但統整教學卻過度輕視「記憶」的重要性。劉新圓說，倘若學生對過去幾萬、幾千年人事物的發展脈絡，缺乏一個整體認識，那麼根本談不上思考或建構；在基本認知近乎空白的狀況下，大部分學生就會陷入鬼打牆的空泛討論。她舉例，像她兒子讀高二時，就曾抱怨「宋朝是怎麼來的都沒交代，就要討論當時中原與遊牧民族的互動，根本一頭霧水」。

劉新圓說，歷史科還有一個弱點，就是容易受政治操弄。當初草擬課綱的教授，秉持教改理念，也包括要擺脫民族精神教育，他們未必支持台獨，但因為後現代主義的「去中心化」，與獨派的「去中國化」有微妙的共通性；加上許多後現代主義的奉行者往往不遺餘力地批判（強調理性的）現代主義，頗有「革命無罪，造反有理」的調調，跟解嚴後一波波對當權派發動攻擊的氛圍隱然不謀而合；而獨派人士也樂於利用後現代主義的教育理念，來合理化歷史的去中國化。如此就發生了李登輝主政時期杜正勝的「同心圓史觀」，以空間主宰時間，以地理霸凌歷史。

最直接的影響，就是中華民國史被腰斬：學生先從1945年以後中華民國「接收」台灣，知道中華民國的存在，而且可能把它視作「外來政權」，等到讀中國史，進入20世紀以後，才出現中華民國的創建。如今108課綱的中國史被融入東亞史，更是支離破碎，慘不忍睹。劉新圓說，全世界所有的國家都會強調立國的精神，歌頌建國先烈的偉大貢獻；只有我們的愛國精神的建構，卻已經被破壞殆盡。

劉新圓說，當初建構式數學教了幾年，大家發現孩子程度明顯落後，民怨沸騰，教育部被迫喊停。相較之下歷史科被消滅的危機，不是那麼立即而明顯，再加上涉及政治，有些立場偏頗的人甚至以「中國不是我們的國家」為由，拍手叫好，殊不知，我們已經在搞「文化自宮」而不自覺。

劉新圓進一步說，其實愈是大家以為「不能當飯吃」的「科目，受到統整、領域教學的迫害愈深，最嚴重的是藝術人文科，強迫把音樂、美術、表演「統整」在一起，這跟歷史的主題式（或稱議題式）教學一樣，就是一群聰明人被逼著一起做糊塗事。

劉新圓認為，不管認不認同中國，中國史對台灣人都非常重要，因為中華文化是我們文化的根，失去根，孩子的人文素養必然淺薄；就算把中國當敵人，那更應該了解它，不僅是知己知彼百戰百勝，也是因為中國大陸與台灣最近，再怎麼做也不能擺脫它的影響。

劉新圓說，她大二時發生天安門事件，當時物理教授抱怨中學歷史課本愈來愈薄，只剩他們當年的二分之一，歷史觀念遠不如他們；如今歷史課本又是劉新圓當年的一半。它的惡果短期之內看不到，等到這群孩子到了未來成了主人翁，如果治國者、決策者缺乏歷史素養，很可能做出錯誤的判斷，禍害千年。這種危機是普遍性的，比起政權或民族精神，更要嚴重而深遠。

劉新圓建議，其實以前高中就有中國文化史和世界文化史，既符合主題式教學，又擺脫政治及民族精神教育，還能規規矩矩地從古敍述至今，讀過這門課的學生也都覺得很有趣，且深受啟發。事到如今，如果學生修完台灣史之後，直接改成讀中國文化史和世界文化史，說不定反而好一些。