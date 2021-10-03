台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。資深媒體人唐湘龍認為，如果到時候罷免成功，最關鍵的因素就是國防部長邱國正！

基進黨立委陳柏惟在9月27日在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正未果，批評邱「鴨霸」。邱國正28日天受訪表示，他很柔軟，也沒有要針對任何人。被問到將來再遇到陳柏惟質詢會如何應對？邱國正說：「我當然講國語！我為什麼要講台語？大家各有熟練的工具嘛。」

資深媒體人唐湘龍在《Yahoo TV》直播中表示，他認識的軍人，沒有人不懂台語的，帶部隊這麼久，一定聽得懂台語。但邱國正就是不理陳柏惟，堅持在立法院用國語。他大讚邱國正「真帶種」！

唐湘龍認為，陳柏惟因為面臨選區的罷免案，加上這兩年表現不佳，壓力很大，所以陳柏惟這次用台語質詢國防部長邱國正。

唐湘龍狠酸陳柏惟，想作秀結果失敗，反而導致反效果。如果到時候罷免成功，最關鍵的因素就是邱國正！