《洪淑芬辣晚報》

促轉會曾拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，將拆除蔣公銅像；光復國小則在3日拆除校門口的蔣公銅像，引發外界質疑。台北市議員游淑慧指出，促轉會已經預謀很久了，台北市政府及教育局竟然配合，讓她很難理解。

游淑慧3日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，促轉會已經預謀很久了，台北市政府和教育局竟然配合，台北市長柯文哲不是反對民進黨意識形態嗎？為什麼要配合，很難理解，她甚至質疑故意挑在假日，躲避規範。促轉會出公文，地方政府可以不配合，但是台北市政府竟然配合，還制定了一個補助辦法，學校可申請移除銅像，補助工程經費，總共有6個學校申請，將銅像移除至士林官邸。

另外有網友表示，「反對促進轉型不正義委員會。」、「塔綠班，東廠錦衣衛，先拆呆丸總督府。」、「歷史人物本來就有功有過，但民進黨為了自己的權力，刻意不客觀的強化某些歷史人物的過錯，根本是惡劣至極。」

也有網友認為，「無知的教育，綠色恐怖，閩南語就是閩南語，我們還有客家話，河洛話，原住民話，廣東話，我們的共通語言叫做國語。講的是國語，寫的是漢字，念的是中文，過的是中秋節，中國的節日。民進黨，你們都瞎了嗎？還是你們的良心都瞎了？」