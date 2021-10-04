租屋眉角多！台北一名女子去年租下北投一間小套房，與房東簽約5年，不料入住後身體開始出毛病，一查之下才發現自己住處竟是凶宅，氣得提告房東求償，但卻獲不起訴處分。

根據《東森新聞》報導，一名薛姓女子去年3月以月租金1萬2500元，在北投地熱谷旁租下一間6樓小套房，打算長住的她與房東談好簽約5年，不料入住後，時常感到腳痛，還被友人告知「臉上發黑」，薛女覺得不對勁開始向街坊打聽，才得知住處「10年前死過人」，且是非自然死亡事件，符合凶宅定義。

租屋處原來是凶宅，讓薛女嚇得直接搬家，並向房東索討繳納的租金、押金，合計共13萬7500元，但是雙方協商無果，薛女憤而提告房東詐欺，沒想到最後卻收到不起訴處分。

報導提及，律師指出房屋租賃契約沒有明確規定要屋主告知是凶宅，除非是房客有提問，屋主卻刻意隱瞞不報，房客才能依照《民法》第88條規定，主張撤銷租賃契約。