已故演員林正英飾演的殭屍片是許多人心目中的經典，尤其是《暫時停止呼吸》在當年創下極高票房，和錢小豪及許冠英演出的捉鬼師徒，更是無人能取代的組合，許冠英更靠著此系列的《殭屍先生》，入圍金像獎上最佳男配角，不過傳出他不滿未被當成主角，成為史上首位拒絕金像獎提名的人。

許冠英雖為演藝圈知名綠葉，但大哥許冠文是金像獎「最佳男主角」得主，小弟許冠傑則是影視歌三棲，唱紅《滄海一聲笑》等經典名曲，許冠英的事業成就相較下略為失色，加上身材和樣貌又是兄弟中最不突出，為此感到自卑的他，一度罹患憂鬱症，從影40年的他，憑著喜劇片《鬼馬雙星》奠定在影壇地位，靠著《殭屍先生》中的精湛演技，獲得香港金像獎最佳男配角提名，不過他認為自己演的是主角，憤而婉拒該獎項，也成為首位拒絕提名金像獎的人。

許冠英不滿被當成配角，拒絕金像獎提名。（圖／微博）

此外，傳出他在《暫時停止呼吸》有主角戲份，卻總是被外界當成配角，疑似不滿鋒芒多被林正英搶走，因此心生嫌隙不再與對方合作，事隔７年後重修舊好後，才在《新暫時停止呼吸》中與林正英合作，再續「師徒情緣」，對於外界傳聞兩人多年不合，他都以「各人發展方面不同」、「沒有合適的合作機會」為由做為解釋。

許冠英疑心臟病發猝逝，同天正好是林正英逝世14周年的日子。（圖／中時資料照）

雖然事業得意，但許冠英感情路上多數時間都是孤家寡人，最讓他最難忘的，就是新加坡初戀女友，即便分手多年仍惦記著對方，雖然後來結識日籍女友，但他曾感嘆：「我又老又醜，都不敢奢望有女孩子要我，也好難給人幸福」，導致這段段異地戀情以分手收場，此後，許冠英一直便孤身一人，沒有結婚也沒有兒女。

許冠英晚年疑似心臟病發猝逝家中，享年65歲，警方破門而入發現屍體已長岀屍斑，可見已經死亡多時，而被發現死亡當天，正好是林正英逝世14周年的日子，讓外界表示：「師徒兩人要再續前緣，一起去天堂抓殭屍了」，這位「一代笑匠」入行40年帶給影迷無數歡笑，晚年卻走的如此淒涼，讓人覺得不勝唏噓，但相信留下的經典會長存影迷心中。

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