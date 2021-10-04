做為一個現代的麻醉醫師，在面對各種突發狀況及挑戰時，確保病人的手術安全絕對是義不容辭的事。我始終堅信，只要充份了解病人的狀況並且配合手術的需要，事先擬妥周詳的麻醉計畫，就能提供病人

一個安全的麻醉過程。雖然在整個手術中，麻醉醫師向來就只是一個幕後英雄，但是，促成手術的成功既是我們最大的責任，自然也可透過這個結果，分享到成功的喜悅。

如今，回顧這整個麻醉發展的歷史，兩百年前因為沒有麻醉技術，人們寧可死亡也不願醒（活）著接受手術。儘管現在的手術都在美夢成真的麻醉下進行，但是否一切都如預期所願？答案恐怕並非一切盡如人意。因為，由於麻醉存有以上各種不可預期風險，麻醉科可說是所有臨床醫學裡風險最高、投保費用也最高的一門專科。

很多人都會問，我們被麻醉之後，大腦需要多久的時間才能全部重新恢復正常？振興醫院教授級主治醫師蔡勝國出版《麻醉真相》（時報出版）指出， 在此引用哈佛大學醫學院麻醉教授Emery Brown 的說法—「麻醉是『可恢復的昏迷』」來回答。

因為在麻醉時，麻醉醫師必須從麻醉深度監測儀器（不論使用Entropy 或BIS）的監測，將腦波控制

在原先的30% ∼ 40%。此時所呈現的昏迷，是短暫且可恢復正常的抑制狀態，但病人仍舊保有血壓及心跳的功能。這與「生命中樞的腦幹壞死，導致呼吸、血壓、心跳停止，且腦波呈一直線」的真正「腦死（即腦波等於0）」截然不同。簡單來說，麻醉是用麻醉藥來誘發病人的深層睡眠。麻醉時，當事人不會有知覺，腦波呈現下降（但不會低於40%，更不會等於0）的情形，所以，這並不等於死亡。

一般來說，人們睡眠時「做夢」就代表「睡眠品質不好」。因為做夢通常是發生在沒有深度睡眠的「睡眠快速動眼期（REM）」；但是病人靠麻醉而進入睡眠，是靠藥物誘導來進入「深度麻醉」狀態，也

就是一種無意識、無感覺、無疼痛、無反射反應的睡眠，根本沒有所謂的「睡眠週期」發生，自然也不會發生「快速動眼睡眠」而做夢。遑論麻醉是一種「可恢復的昏迷」，既然病人是處於「昏迷」狀態，自然也就不會「做夢」嘍！

之前，密西根大學麻醉教授George Mashous 曾經利用腦電波圖，針對兩組各三十位病人（一組進行深度全身麻醉，另一組則是自然睡眠）進行研究。結果發現：麻醉恢復與「自然睡醒」不同，而是「一次只恢復一部份，不是一次全部恢復」。其中大腦最早恢復正常的部位是「前額葉皮層（Prefrontal Cortex）」，該部位主要負責解決問題的記憶（Problem Solution Memory）和運動功能。至於其他大腦區域的反應，包括反應時間的控制和注意力的恢復，則需要更長的時間（約3小時），才能完全恢復。

而對患者而言，從麻醉開始閉上眼睛，直到從麻醉中甦醒過來⋯⋯，整趟過程恍若就只是「一秒鐘」的事。因為在這段麻醉的過程中，他幾乎已經失去所有的知覺與感覺，就像死去一般。孰不知，麻醉時間隨著手術的進行，可能是幾小時，甚至是一整天的時間。而在這段漫長的時間中，其實存在著許多潛在的「不可預期」風險（例如惡性高熱、困難插管、藥物過敏、甲狀腺風暴⋯⋯等）。這時，麻醉醫師必須隨時專注病人的生命跡象，絲毫不能出差錯，方可確保手術過程中，病患的麻醉安全。

特別是近年來受到人口老化的影響，根據2018 年的統計，國內老年人口比過去十年增加了14.2%，但健保費用卻增加了38.2%，這代表高齡者接受的手術（例如骨折、腦出血、心臟瓣膜退化等疾病的手術）

佔比越來越多。年長者手術增加，麻醉風險自然隨之提高。再加上各科別複雜的手術相繼出現，麻醉也開始走上「專科化」。截至目前，已經發展出心臟、神經、產科及小兒麻醉等專科，發展越來越多元。在日本，取得醫師執照的人，可以自稱是內科、外科、皮膚科等多種科別的醫師，但唯有麻醉科醫師，必須通過厚生勞動省的特別資格審查。由此可知，麻醉科是多麼需要高度特殊技能觀念的一項專門職業。

(本文摘自《麻醉真相》/時報出版)

【內容簡介】揭開醫療手術中的千古奧秘，永遠讓人擔憂、無解的醫病角力

手術時，你不能讓病人突然醒來；手術後，你不能讓病人永遠醒不過來……

手術前必須跟麻醉醫師主動溝通、確認的事？

哪些問題一定要問？就算麻醉醫師忘了，也要再次提醒？

你的「Do」與「Don’t」清單？

作者從醫逾40年，歷經每個工作職位、學習進修，麻醉始終是他的重中之重！

以前，麻醉醫師是附屬在外科之下，且麻醉科醫師最為弱勢。本書細數麻醉成為獨立專科的艱辛過程，討論早期的麻醉專業與現在「精準麻醉」之間的驚 人，並藉此提出「進行手術的民眾，務必都要知道」的基本麻醉常識。

•民眾對於麻醉的錯誤認知

•麻醉的定義、原理

•麻醉的分類

•麻醉狀態分級、風險、併發症及避免方法

•民眾應該遵守的手術前麻醉規定

•最新的「精準麻醉」，能夠提供何種安全的麻醉？

•手術前與麻醉醫師的「Check-list」

【作者簡介】蔡勝國 醫師

【現任】

振興醫院│教授級主治醫師

國立臺灣大學醫學院│兼任教授

臺大醫院│兼任主治醫師

臺灣心臟超音波學會│榮譽理事長

臺灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會│榮譽理事長

【學歷】

美國洛杉磯加州大學醫學院│麻醉學系博士後研究

國立陽明醫學院│臨床醫學研究所博士

美國田納西大學醫學院│小兒麻醉研修

國防醫學院│醫學系學士

【經歷】

臺北慈濟醫院│院長

振興醫院│醫療副院長

國立臺灣大學醫學院│醫學系麻醉科教授

臺大醫院│麻醉部部主任

國立陽明大學醫學院│副教授、教授

臺北榮民總醫院│麻醉部科主任、部主任

美國田納西大學醫學院附設醫院│麻醉部醫師

沙烏地阿拉伯新吉達醫院│麻醉顧問醫師

中華醫學會│秘書長

臺灣麻醉醫學會│理事長

臺灣心臟麻醉醫學會│理事長

臺灣心臟超音波學會│理事長

臺北市醫師公會│常務理事

臺灣兒童心臟醫學會│理事、監事

【專長】

麻醉醫學、心臟麻醉、小兒麻醉、2-D／3-D立體經食道心臟超音波、神經科學領域、中草藥研究