2001年林姓男大生箱屍案，背後牽扯「網路」和「同志」兩個複雜的世界，當年網路偵查技術仍在草創，同志更是充滿禁忌的群體，檢警在團團迷霧中不斷碰壁，最後抽絲剝繭才得偵破此案，「窒息式性愛」一詞也引發熱議。

檢警層層過濾網路IP，發現林姓大學生除了一般同志聊天室外，死前曾數次前往1個專門討論「SM性虐待」的重口味網站，並在裡面和名為「SHANG」、「虐犬」的2人相談甚歡，這個全新的方向，讓案件發生1個月後，有了突破性發展，關鍵人物終於浮出檯面。

30多個交友對象，經檢警全面搜查、排除，後來在三重找到SHANG，這名陳姓男子職業是電腦工程師，他的親密伴侶就是「虐犬」，當年23歲的廖健凱，廖原本也是工程師，但那一陣子離職，無業在家休息。

不管是SHANG還是虐犬，被帶回後都是三緘其口，廖健凱還表示自己有精神方面狀況，警方找到他時剛從醫院出來，強調對箱屍命案一無所知。

經過漫長的訊問，陳男的心防終突破，他在沉默多時後坦承，2001年2月4日晚上廖告訴他在網路上釣到一個「底迪」，他要去北車碰面，一直到晚上，廖突然來電，慌張地說自己「玩出事了！」。

原來林、廖兩人在網路認識，廖向林提到窒息式性愛很刺激，雙方約好試試看，後來碰面後，就前往廖的住處發生關係，廖在過程中，拿出沾有RUSH興奮劑的棉花塞進林的鼻孔、用膠帶封住口鼻，再以塑膠袋套他的頭，完事後廖累到睡著，醒來時就發現林已氣絕。

趕來的陳看到屍體，內心一番交戰後，選擇保護密友，兩人合力將屍體塞進行李箱，再搬到廖的機車上，由廖載往文山區草叢，在陳男佐證下，廖健凱也才坦承，因為玩SM導致林死亡，但強調是意外，「我根本沒想要殺他！」。

案件後來進入審判階段，法官一審時，認定廖以袋子套住林的頭，卻疏於關注對方狀況，且案發後40分鐘曾打給朋友，顯見他根本沒有睡著，將過失致死改為故意殺人，重判廖13年、陳2年有期徒刑。

後經不斷上訴，2006年高院更二審，又改認廖沒有殺人犯意，依過失致死罪判刑3年8個月，引發死者家屬強烈不滿。

當年偵辦此案的刑警表示，這起箱屍案，對當年的辦案技巧、環境來說，都是前所未見的挑戰，從案件中，他多少感受到當年同志間壓抑又渴望尋愛的迷茫和無奈，從而衍生這場悲劇。

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※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。