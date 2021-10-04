《空軍時報》（Air Force Times）報導，多年來一直有傳聞，稱美軍於伙食中添加過去製作香腸所需的硝石（saltpeter），藉此降低新兵性慾、讓其專心進行訓練，不過官方已正式駁斥這種說法，因此美軍官兵們的「香腸」應該是安全的。

根據報導，由於部分美軍新兵在進行訓練期間，發現自己「站不起來」，因此出現官方偷偷在伙食中添加硝石，藉此降低新兵性慾的謠言；據稱這類都市傳說已流傳達數十年，且延續至今日，如近年美國知識問答社群網站「Quora」便還曾出現類似問題，獲得最多讚的美軍士兵回答「沒有理由不相信」。

硝石即為硝酸鉀（potassium nitrate），也就是黑色火藥的原料之一。該成分過去被用來製造香腸等加工肉品，以抑制肉毒桿菌生長、避免食物中毒，目前則多為添加亞硝酸鹽（nitrite）。不過《空軍時報》指出，沒有任何科學證據表明硝石會對男性的性慾造成任何影響。

另外，美國國防部國防後勤局（DLA）的一名發言人告訴《空軍時報》，專門負責提供陸軍官兵飲食、服裝等必需品的「戰鬥能力發展指揮部」士兵中心（CCDC Soldier Center）強調，其完全遵守美國食品暨藥物管理局（FDA）和農業部的規定，而FDA自1999年起便禁止於香腸、熟肉（cooked meats）、燻製肉品等食物中添加硝石。

《空軍時報》表示，若士兵們發現自己「站不起來」，最可能原因是嚴格訓練導致的生理和心理疲憊，並強調官兵們的「香腸」是安全的－至少是在硝石問題上。