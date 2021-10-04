《空軍雜誌》（Air Force Magazine）9月29日報導，美軍正持續研發人工智慧（AI）技術，藉此處理在面對中國大陸、俄羅斯等強大對手時，新作戰型態下出現的海量情報，但美國空軍副參謀長警告，相關技術將增加遭受網路攻擊的風險，若不解決可能導致計畫崩潰。

為盡可能消除「戰爭迷霧」（fog of war），現代作戰大量使用感測器和其他手段獲取情報，但人類無法處理如此海量的情報，因此須借助計算能力強大、又能透過機器學習（Machine Learning）不斷進步的人工智慧技術，對資料進行辨識與分析，協助指揮階層做出決策。

但在美國空軍協會（Air Force Association）舉辦的「航空、太空與網路研討會」（Air Space & Cyber Conference）上，美國空軍負責情報、監視、偵察和網路事務的副參謀長歐布萊恩（Mary F. O’Brien）中將警告，若其他對手能在美軍人工智慧運作過程中動手腳，將可能讓整體作戰陷入困境；錯誤情報將導致前線部隊面臨危險，但若無法信任系統提供的情報，更將讓整個作戰體系動彈不得。

美國「人工智慧國家安全委員會」（NSCAI）指出，大多數人工智慧系統的安全性投資不足，許多防衛措施都是事後添加，讓其整合性影響安全性；喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（Center for Security and Emerging Technology）則認為，機器學習本身持續蒐集資料的特性，會為其留下難以填補的漏洞，駭客甚至不須實際入侵系統，只要「汙染」人工智慧用來學習的資料即可。

歐布萊恩強調，獲得人工智慧技術不代表成功，確保其防衛機制也同樣重要，建議創立專門用於尋找美軍人工智慧系統漏洞的新「紅軍」單位；喬治城大學安全與新興技術中心則指出，決策者應尋求提高系統穩固性的手段，包括使用冗餘組件、確保操作人員有能力監督與干預等。