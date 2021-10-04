在一處空軍基地先前遭遇無人機襲擊後，印度加緊推進無人機反制能力。《歐亞時報》（The EurAsian Times）表示，印軍已實際測試一款與舊式波佛斯（Bofors）40公厘快砲整合的無人機反制系統（CUAS）。

《歐亞時報》報導，印度陸軍防空單位自9月中旬起，開始實際測試新型無人機反制系統，該系統包括由印度「Zen Technologies Limited」公司製造的多重感測器模組，以及與其整合的波佛斯L70快砲，並在首次和第2次測試中皆成功擊落商用無人機目標，且第2次遭擊落的目標僅長60公分。

「Zen Technologies Limited」公司9月3日才宣布，其已獲得印度空軍價值15.5億盧比（約新台幣5.8億元）的無人機反制系統訂單，執行時間為12個月。「Zen Technologies Limited」公司傳統上為印度軍方製造感測器或訓練模擬器，這是其首次獲得無人機反制系統訂單。根據該公司官網，其無人機反制系統包含射頻（RF）、光電（EO）、雷達感測器，除能整合防砲等硬殺武器外，也配備軟殺用的射頻干擾器。

波佛斯製造的40公厘快砲在第二次世界大戰中被大量使用，L70快砲則是1940年代晚期出現的改良型，為因應速度更快的噴射機目標，不僅加長砲管，更改用40×365R彈藥，使其射程自約7.1公里提升至12.5公里。《歐亞時報》表示，與新無人機反制系統整合的L70快砲使用近發引信彈藥，以增加命中率。

印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）一處與印巴邊界僅距離14公里的空軍基地，6月遭無人機投擲2枚小型炸彈，據稱造成2人受傷。此事件讓印度軍方加緊推進無人機反制能力。