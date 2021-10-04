42歲女業務員，承受極大的業績壓力，自我要求也很高，工作表現一向優異，但最讓他苦惱的是說不出口的「便秘」。用過各種偏方，可是效果卻愈來愈不明顯，即使天天吃強效軟便劑仍「大」不出來，生理問題的焦慮造成睡眠不足，加上工作壓力形成惡性循環，讓他對人生愈來愈絕望。

●長期便祕壓力大 少數需開刀治療

臺中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘表示，臨床經驗，絕大多數便秘病人的病因與自律神經失調、情緒壓力有關，只要改變生活作息與飲食習慣，九成以上的便秘都可以改善，並藉藥物控制緩解症狀。但經過長期追蹤，確認女業務員軟便藥物愈用愈重，藥物無法戒斷，屬於極少數真正需要開刀的族群。

●藥物治療無效 微創便秘術式重建腸道助改善

傳統便秘手術做法是切除所有大腸，僅保留直腸，存在兩個最大缺點，除容易導致術後嚴重腹瀉或升高夜間滲便機會、沒有大腸「腸內菌」共生互動，也會影響身體抵抗力。邱建銘主任調整標準術式做法，保留一小段升結腸，利用腹腔鏡切除大部份的大腸，做升結腸與乙狀結腸吻合。

●降低術後副作用 安全性、治療效果大幅提升

邱建銘表示，過去三年，針對長期追蹤已確認為「藥物治療無效」的19位病人做保留升結腸的便秘手術，雖然保留一小段升結腸會讓手術變得相對複雜，但個案術後腹瀉、失禁、滲便副作用為零，便秘症狀百分百改善，同時完全不需要軟便劑的比例達八成四；長期觀察結果能降低手術後副作用，安全有效，治療效果更好。