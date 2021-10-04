痛風發作讓人痛到懷疑人生，不但無法行走，連稍微碰到都會讓人哇哇大叫。積極控制尿酸值是預防痛風發作的不二法門。網傳黃豆與豆製品都屬於高普林食材，像是早餐常喝的豆漿，就被當成會引發痛風的兇手。對此，營養師高敏敏指出，豆漿、豆製品的確是中普林級的食材，黃豆更屬高普林，但是根據國內外多篇研究報告指出，黃豆及豆製品都不是引發痛風的關鍵，反倒是另外3種食物及飲品，才是最容易造成急性痛風發作的元凶。

●先天體質遺傳＋後天肥胖、高血壓 痛風一發難收拾

痛風在臨床上指的是一種極度疼痛的關節炎，是因體內的普林代謝異常，導致高尿酸血症，而使尿酸鈉鹽沈積在關節腔內，造成關節腫脹和變形。讓患者驚恐的是，急性痛風經常在半夜突然發作，疼痛的感覺椎心刺骨，有超過半數的病人首次發作的部位在腳大拇指第一關節處。

痛風原因也可分先天性與後天因素。原發性患者主要是遺傳特異性體質，造成尿酸過度生成，或腎臟對尿酸排泄減少。而後天因素造成的痛風多由其它疾病所造成，例如： 肥胖、高血脂、酒精成癮、腎衰竭或藥物引起等。

但不論是先天性體質或後天因素造成痛風，共通點是若攝取富含普林的食物，就會使血清中尿酸值升高，引發急性發作。

(示意圖/Shutterstock)

●研究數據：6成痛風患者發作前 喝過啤酒

高敏敏指出，一般來說，從飲食中控制普林攝取量，是最關鍵源頭，像是：

→低普林：奶製品、蛋、一般蔬菜與水果。

→中普林：瘦肉、豆腐、豆漿、堅果。

→高普林：肉汁、雞精、豬肝等內臟類、黃豆、香菇。

高敏敏強調，雖然看起來豆漿和豆製品屬中普林食物，黃豆更是高普林，確實含量比較高，但是有非常多國內外研究都發現：豆製品是不會引發痛風或是高尿酸血症發作，兩者關聯性並不大；甚至有研究發現，豆製品跟痛風發作反而呈現負相關。

《新英格蘭醫學期刊》也曾刊登研究報告指出，吃植物性食物（包含黃豆、蕈菇類）並不會提高痛風風險。《英國醫學期刊》的研究甚至發現，含糖飲料雖然低普林，但是卻與痛風呈現正相關。

到底是甚麼樣原因讓痛風發作？高敏敏指出，曾經有份針對822位痛風患者在急性發作前的飲食習慣所做的分析研究，統計發現，在急性痛風發作前：

→超過6成的人喝過啤酒；

→18％的人吃了海鮮；

→14%的人吃了動物內臟。

所以大多數痛風發作跟吃到豆製品沒有關聯，要避免的反而是酒精、海鮮和動物內臟。

●急性痛風發作期間 仍要控管豆類攝取量

不過高敏敏也提醒，飲食首重均衡，即使豆製品並非引發痛風的主因，但也不能無限制食用，應該將豆類納入每日魚肉蛋等蛋白質類的一日攝取量之中。

還有一點一定要注意，如果正在急性痛風發作期間，黃豆和豆製品如豆漿，就要盡量避免，畢竟急性發作期就是要避免所有高普林的食物，以免更難復原。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康；飲酒不開車，禁止酒駕。※