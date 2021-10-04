星座專家唐綺陽於官方頻道分享10/4～10/10星座運勢，進入10月，諸星要陸續開始恢復順行了，目前還在六星逆行中，本周冥王星率先順行，下周土星、木星也都恢復順行，這段時間會凸顯過去犯錯造成的問題，提高我們對未來一些事情的警覺性，學習從錯誤中成長，上天出考題的時間要結束了，我們要往前推進。

周四冥王星率先順行，天蠍座的人生要往下一個篇章前進，人際、事業將有新的進展。周四金星將進入射手座，周四之前金星在天蠍衝刺，凸顯關於性、貪婪、秘密等議題，富豪、恐怖組織、黑道成為主角，他們可能會為所欲為，造成社會動盪。本周日、火、水都在天秤座，凸顯天秤議題，像是法律、婚姻、合作關係、協商、外交、政治等話題熱度升高，畢竟天秤星群也來到了最後一個區間的度數，相關事件會越演越烈。

重要星象：諸星陸續順行，冥王星恢復順行，金星在天蠍衝刺，日、火、水皆在天秤

【工作注意：巨蟹、處女、天秤、水瓶】

巨蟹：有升官運，關鍵時刻能有所表現

處女：球來就打，靠專業能力做應對

天秤：頗有斬獲，成果被人看見

水瓶：出現支持的力量，能發揮理想

【桃花注意：金牛、天蠍、摩羯、雙魚】

金牛：展現自我主見，散發魅力

天蠍：少說話避免失誤，用行動去展現

摩羯：走溫和親切路線，讓人覺得可愛

雙魚：有戲劇性的桃花，請好好判斷

【財運注意：牡羊、射手】

牡羊：遇到大挑戰，可適時把握機會

射手：財運旺中獎運運，或有貴人出現

【健康注意：雙子、獅子】

雙子：心裡有話就要表達，多休息放鬆

獅子：注意胸腔與消化系統等問題