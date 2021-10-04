雲林一間國中音樂老師竟然跟未滿14歲的女學生談戀愛，還帶女學生上摩鐵，一個月內發生3次性關係，還讓女學生「中獎」懷孕，女學生父親大怒報警。台南高分院認為男師為人師表，不知善盡保護照顧未滿14歲女學生責任，反圖滿足一己之性慾，造成對方年幼懷胎身心受創，判他3年4月徒刑。可上訴。

根據判決書，男師於去年1、2月，三度帶未滿14歲女學生到摩鐵發生性行為，之後少女懷孕，父親得知內情後氣得立刻報警處理，全案才曝光。

男師的辯護律師主張，原告與被告當時是男女朋友關係，並非以一夜情方式滿足色慾，且發生關係有取得少女同意，並未違反對方意願；且被告犯後處理態度良好，已賠償少女及其父親70萬元，請求減刑。

但台南高分院法官表示，被告為人師表，未能恪守師生分際，反圖滿足一己性慾，已嚴重悖於師道倫常，與少女交往、性交，進而造成少女年幼懷胎受孕，戕害其身心健全成長及其對師長信賴。

法官說，且被告前於2015年間，曾因同此類型案件經緩起訴，竟不知警惕，再以類似手法為本件犯行，因此依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年4月。全案可上訴。