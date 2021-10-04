有網友特別介紹「魷魚肝」的吃法。（截自臉書社團《廚藝公社》）

近日夯劇《魷魚遊戲》風靡全球，劇情引發熱烈討論還掀起模仿潮。不過說到「魷魚」，有網友特別分享，魷魚內臟「魷魚肝」是可以吃的，日本甚至還有直接切片生吃的作法，讓眾多網友看完直呼長知識，大部分台灣人都是直接丟垃圾桶。

有網友在臉書社團《廚藝公社》發文表示，之前看到社員問說魷魚的這塊內臟是否可以吃？特別介紹給大家認識圖中的內臟為「魷魚肝」，是可以吃的。原PO表示，在日本超市買時都會一併處理好，跟魷魚放一起。且魷魚肝吃法很多，在餐廳可以看到做成切片直接生食，也可以當海鮮粥的調味，原PO則是喜歡把它烤熟後再跟醬油放在一起做成肝醬油，沾一些海鮮類來吃。

不過原PO也指出，因為味道太過「有個性」，喜歡程度是兩極化，很少有人接受它，多半就把它直接丟垃圾桶了。在台灣也很少能買到魷魚肝，特別分享給大家，有機會不妨吃吃看。

眾多網友看完原PO介紹回應：「恐怖呢」、「原來牠是肝，我都直接垃圾桶」、「每次都丟掉了」、「原來是肝喔⋯⋯我處理過不知道那是什麼，全丟了」。

不過也有人說：「很多年前我婆婆家都會炒魷魚把肝弄碎一起炒，也就覺得還蠻不錯的」、「切一小塊，熬製粥品，量不要太大，滿屋子濃郁。」、「可以吃，前提是要夠新鮮，如果是冷凍退冰的，就放棄吧。日本有名的鹽辛跟酒盜，有一些就是用這個去做的」、「日本鮮度比較夠，重點是要會處理」。