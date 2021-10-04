為了解罹患高血壓與勃起功能障礙的中年男子，若採取地中海飲食會產生何種效果；希臘雅典大學組成的研究團隊，針對250名罹患前述兩種疾病的參與者，進行飲食問卷、睪固酮水平、勃起功能等實驗。結果發現，相較於對照組，越嚴格採行地中海飲食的參與者不但冠狀動脈血流量與睪固酮水平較高，勃起表現也比較好，冠狀動脈硬化程度也呈現較低的結果。

這份研究已發表於歐洲心臟學會的2021年年會上。文中指出，勃起功能障礙主要為動脈疾病引起的問題。隨著動脈失去擴張與增加血流量的能力，海綿體充血不完全而無法順利勃起。此外，隨著人邁入中年，睪固酮水平逐漸下滑，也會造成勃起障礙的發生。

正因為勃起問題往往來自動脈疾病，研究證實患有高血壓的男性，勃起功能障礙的風險，往往比血壓正常的同年齡人高出2倍。面對高血壓，現有研究也指出地中海飲食可降低血壓，且能幫助心血管疾病的高風險族群降低心臟病發作與中風的可能性。

因此，為了解患有高血壓與勃起功能障礙的中年男子，在改為地中海飲食後，身體健康狀況、高固酮水平、血流量、動脈硬化程度與勃起能力是否獲得改善；研究團隊針對250名罹患高血壓與勃起障礙的男人進行觀察性研究。

所有參與者的平均年齡為56歲，須進行問卷評估以了解執行地中海飲食到甚麼程度。飲食問卷得分由0分到55分，數字愈高代表執行地中海飲食愈徹底。該研究將地中海飲食界定為強調攝取蔬菜、水果、全穀物與橄欖油，限制紅肉的食用，並飲用適量的乳製品。

透過跑步機測驗，研究團隊評估所有參與者的運動能力，並於每日上午9時進行血液樣本採檢，以掌握睪固酮值。

為了解參與者在「有需要時」增加血液流量的能力，研究團隊對所有參與者進行超音波心跳圖以評估其冠狀動脈血流儲備量。如果所得結果大於等於2，代表其血管功能較佳。

研究團隊還使用「動脈增幅係數」(Augmentation index Aix)與「中央動脈脈搏壓」(central pulse pressure)，來評估動脈硬化程度。如果得分較高，顯示受測者動脈硬化程度較為嚴重。這不但與參與者勃起功能障礙有關，還更容易發生心血管疾病。

此外，研究團隊也使用「男性性健康量表」（Sexual Health Inventory for Men，簡稱SHIM），來評估參與者勃起功能障礙的嚴重程度。透過5個關於勃起功能的問題，參與者將取得0至25分的得分，得分愈高者勃起能力愈好。

結果發現，地中海飲食評估中得分高於29分的參與者，在冠狀動脈血流儲備、高固酮素水平、以及勃起功能(SHIM得分超過14)等表現都較好，而他們的動脈僵硬程度也較低。

從他們運動能力來分析運動能力與各項指數的關係，研究團隊還發現，參與者如果運動能力較佳，代謝當量在10以上者(Metabolic Equivalent of Tasks METs，指相對於靜態休息狀態時，在活動狀態下的能量消耗)，往往也擁有較高的冠狀動脈血流儲備、睪固酮水平也較高，地中海飲食問卷得分在25分以上，SHIM得分則在12以上，動脈硬化程度也較低。

研究團隊總結，這項實驗證實地中海飲食往往與更好的運動能力、更健康的動脈與血流量，以及更高的睪固酮水平與更好的勃起能力有關。這很可能是因為地中海飲食增強了血管功能，並減低中年後睪固酮素下降的速度，從而改善了健康與勃起能力。

研究團隊建議，地中海飲食可以維持血管健康，在數方面上維持生活品質，也有助於罹患高血壓與勃起功能障礙的患者。雖然研究對象以中年男性為主，但對年輕人來說，這同樣能保持血管健康並預防勃起障礙，所有人都應該嘗試。