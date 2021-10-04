臺北時裝週SS22本季由INF拉開序幕，除將於紐約時裝周數位發表的時裝微電影搬來林安泰古厝播映外，也邀請片中主演李康生、納豆、林暉閔走秀，並突破傳統走秀模式，加入草地音樂祭元素，邀請Vast & Hazy樂團、麋先生、Vita菲＆李宜柏等人於秀前演唱，結合音樂、服裝等不同環節呈現。

納豆為INF獻上時尚處女秀，糾結是否板著臉上台，直說一切發生的太快。（臺北時裝週提供）

為品牌獻上時尚處女秀的納豆，緊張地於後台向專業模特討教，但因得到的回應過於龐雜，緊張到有點當機，「我還在想到底要不要笑就走完了，一切發生的太快了。」

李康生為INF走上伸展台，看到台下朋友一度笑場。（臺北時裝週提供）

已有走秀經驗的李康生則在某個轉角看到朋友們而不小心笑場，對於本次的合作十分開心的他，甚至表示「我想要請他（設計師郭瑋）幫我訂製一件。」

林暉閔為品牌出演時裝微電影，也受邀於臺北時裝週上走秀。（臺北時裝週提供）

此次品牌以「觀落陰」為題拍攝時裝微電影，闡述著由恐懼外衣包覆著「人情」的故事，設計師郭瑋表示，「觀落陰就是人在渡過自己的一個儀式，最終（故事）還是回到人情這件事。」觀眾隨著劇情發展，看到李康生從執著、仇恨走出，向前邁進的過程，也宛如品牌創立十年「過去做得好、做得不好的地方，都吸收融會、向前邁進。」

INF 2022春夏系列服裝輪廓，維持一衣多穿、變形的機能。（臺北時裝週提供）

INF 2022春夏系列，與經典動畫電影《魔法阿媽》合作。（臺北時裝週提供）

INF 2022春夏系列，與原住民品牌拿鞘合作的「鞘盒包包」。（臺北時裝週提供）

INF 2022春夏系列中融入台灣民俗元素，在服裝輪廓延續品牌解構風格，維持一衣多穿、變形的機能，將《魔法阿媽》劇中角色酷羅（貓）、小扁（蛇）、Apple（抱著娃娃的小女孩靈魂）等做為素材，並模仿動畫深淺色塊上色手法的2D套色，致敬電影剪輯技術「蒙太奇（Montage）」，呈現宛如光影般的新式迷彩印花，同時也與原住民品牌拿鞘合作的「鞘盒包包」，為之設計多種外衣，以半包覆形式保留原先創作風貌之餘，也透過外衣的背帶、提把，增添更多樣的功能。

為魔法阿媽劇中角色豆豆配音的演員黃遠，睽違23年再次與魔法阿媽合作。（臺北時裝週提供）

女星袁子芸身穿INF率性褲裝，走上伸展台。（臺北時裝週提供）

石知田為INF品牌秀開場。（臺北時裝週提供）