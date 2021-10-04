以色列今天藉由「綠色通行證」的規定，也就是只有接種第3劑疫苗者，才符合可進入餐廳、健身房與其他多個場所的資格，向已接種疫苗的民眾施壓，要求他們施打追加劑。

路透社報導，以色列分別在7月和8月底前，分別替高風險族群及12歲以上民眾，施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BNT的疫苗追加劑，這項施打行動備受多國密切關注。

而新頒布的綠色通行證措施，適用於已接種3劑疫苗，或是近期罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的痊癒者，取代先前只需打兩劑的制度，新制提高了政府所認定的全面免疫標準。

自10月5日起，消費者或參與活動者獲准進入商店及會場前，店東或活動主辦單位必須掃描他們的數位條碼，不過也有若干場所不受此限，像是圖書館與博物館。

以色列總人口約940萬，當中37%已施打追加劑，近來住院治療的重症患者人數減少，於此同時，每日新增確診病例，也從上個月超過1萬例降至4000例。