洋基在例行賽最後一場擊出再見安打，闖入季後賽。（MLB臉書）

美國職棒例行賽最終戰，紅襪、洋基、藍鳥、水手美聯4支球隊4地同時開打關鍵戰役，藍鳥12-4大勝金鶯搶下第91勝的同時，洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)在9局下半擊出再見安打，驚險1-0完封光芒，拿到92勝確定保住外卡席位！

光芒卯足了勁不想讓洋基過關，先發投手華卡(Michael Wacha)5局僅被敲1安，洋基前8局連二壘都攻不上去。9局上半打完雙方仍是0比0。

9局下半，光芒換投並進行防守微調，洋基歐多爾(Rougned Odor)敲安上壘，托瑞斯(Gleyber Torres)飛球出局，代跑韋德(Tyler Wade)衝上二壘，這是洋基全場首次攻占得點圈。接著雷佐(Anthony Rizzo)又一支安打，韋德站上三壘了。

光芒緊急換上自責分率1.88的克崔吉(Andrew Kittredge)登板，戰成兩好兩壞之後，賈吉選擇一顆外角滑球出棒，打得軟弱但克崔吉沒能擋下，光芒二壘手接球直傳本壘遲了半步，韋德滑回本壘得分，再見安打！

例行賽最後一場擊出再見安打晉級季後賽，這個戲劇性結局讓洋基主場4萬球迷陷入瘋狂。這是賈吉生平首次以再見安打當上英雄，一出手就是扭轉乾坤的一擊，讓洋基連續5年打進季後賽。洋基「賭一把」買來的先發投手泰隆(Jameson Taillon)3.1局無失分，牛棚投手輪番上陣守住戰局，終於在9局下獲勝。

在洋基晉級不久之後，紅襪以7-5殺退國民，同樣取得92勝，確定將在外卡首戰對決洋基！這是2012年外卡新制度以來首次的「基襪生死戰」。