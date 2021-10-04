郵局此次開放電話預約紙本五倍券。(資料照／顏謙隆)

錯過第一波紙本五倍券預約的民眾注意了！中華郵政今(4日)上午9時起開放網站、電話預約紙本券，不需要跑到現場臨櫃辦理，預約完成後可於12日起領取實體券。

這一次郵局預約紙本券，民眾除了透過郵局網站(選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼)即可進行預約外，還可以直接用電話預約(0800-700-199)，由服務人員協助預約。

為紓解窗口人流，中華郵政規劃「先預約、再領券」，民眾若想幫家人預約，一次可預約5人（含）以下，郵局每天約有50萬個預約名額。領券時則須攜帶攜帶健保卡或身分證明文件，至選擇的郵局據點進行確認領券簽收。

郵局也提醒，臨櫃領券時，請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券(1000元3張、500元2張、200元5張)，於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興五倍券；若於領券離櫃後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

到郵局預約紙本五倍券的相關時程。(取自五倍券官網)