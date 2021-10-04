新冠疫苗第二劑擴大開打，第十輪公費疫苗今日上午10點開放預約，主打AZ、高端第二劑，及輝瑞／BNT第一劑，3類人有接種資格，預計於周三（6日）開打，另外指揮中心也提醒，此次預約時間僅到5日下午4時。

疫情指揮中心日前公布第十輪公費疫苗施打對象，為7月22日前已接種AZ第一劑的64至50歲民眾接種第二劑、9月8日前已打高端第一劑者施打第二劑；另外，65歲以上及機構對象則不需上網預約，由地方政府造冊安排接種即可。

第十輪公費疫苗今上午10點開放預約。（圖／指揮中心提供）

同時指揮中心也於第十輪加開BNT，9月28日前已於1922疫苗平台登記選擇BNT者，可施打第一劑，對象為64歲以上、18至63歲有重大傷病的第九類，和18至22歲者都可上網預約。指揮中心提醒，此次預約時間為4日上午10時至5日下午4時止；開打時間預計為6至14日。

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