天使隊大谷翔平在例行賽最終戰擊出首打席全壘打。（MLB臉書）

例行賽最終日的焦點集中在美聯4場外卡爭奪戰，最後一博的水手不幸又敗給攔路虎天使，遭大谷翔平擊出本季第46轟，天使7-3打倒水手。另一頭的藍鳥雖然成功橫掃金鶯，無奈洋基、紅襪雙雙奪勝，宣告藍鳥、水手黯然淘汰，小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)最終戰擊出第48轟並列全壘打王。

儘管天使早就無緣季後賽，卻也沒有放行同區仇敵水手的理由，4日大谷翔平被放在第一棒，他首打席就從左投安德森(Tyler Anderson)手中轟出陽春全壘打，持續堆高亞洲球員紀錄！這個開局對水手很不妙，第2局大谷上場時二壘有跑者，安德森直接敬遠保送大谷，不過還是失掉4分。

第4局水手換投三振了大谷，但被沃許(Jared Walsh)轟出全壘打，愈輸愈多。第5局天使三壘有跑者，水手仍是乖乖給了大谷敬遠。天使7-3贏球，大谷進帳第46轟，以及兩次敬遠四壞，單季20次敬遠是美聯之冠，總計96次保送美聯第3。

藍鳥同樣面臨非贏不可的一仗，他們12-4痛扁金鶯，賞給金鶯單季110敗，小葛瑞洛還追上皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)的48轟，重登全壘打王，同時裴瑞茲121打點確定成為美聯打擊雙冠王。可惜藍鳥無法自力晉級，必須紅襪或洋基輸球才行，結果紅襪橫掃了國民，洋基最終戰險勝光芒，宣告藍鳥今年球季落幕。