第56屆金鐘獎頒獎典禮於2日舉行，電視劇《斯卡羅》的導演曹瑞原，擔任本屆金鐘獎擔任評審委員會主委，以及金鐘典禮頒獎人，他頒獎時特別向衛福部長陳時中部長喊話，「這2年我也想感謝陳時中部長的衛福部，我下次真的很想找他們來拍片」。此番言論引發熱議，網友反應大不同。

曹瑞原在典禮中稱，是因有陳時中領軍的衛福部團隊、有「很強的TEAM（團隊）」，才能讓大家來參加頒獎典禮，還當場說想找陳時中拍片。而陳時中昨日在疫情記者會上回應表示，非常謝謝曹導演的善意，這樣說心中覺得很暖，「但我們都覺得請羅一鈞比較好啦」，因為顏值可看性都比較高。媒體追問羅一鈞意願，陳時中則代替羅回答，「兼職也要我准才可以」。

《斯卡羅》導演曹瑞原在第56屆金鐘獎頒獎典禮上，特別感謝「陳時中部長的衛福部」。圖為曹瑞原2018年出席籌拍發佈會。（資料照／公視提供）

此事引發討論，有網友在相關報導下方留言表示，「真的感恩」。但也有不少人酸，「是反諷嗎？劇名是要叫做『我的部長怎麼這麼高端』，還是『神壇上的牙醫師』」「在藝術的殿堂上不要有參雜個人意識型態的表現比較好」、「一個被娛樂圈耽誤的政客，一個是被政治耽誤的藝人」「台灣娛樂藝文界很政治，政界卻蠻綜藝的」。另有人直指，「想成為文化部重金補貼的對象嗎？會講話很重要」。「3+11哪來的？三級警戒誰造成的？八百條人命誰該負責？」

此外，在yahoo相關新聞下方留言處，多數網友都留下酸言、集思廣益想片名，有「3+11不可說的祕密」「五漢詐騙集團」「800冤魂」等，有人則感嘆，「台灣風氣只會蹭、自嗨，堪慮」「政治正確的導演，跟著他有戲拍」。