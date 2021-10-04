櫃檯買賣中心公告110年第4季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等219種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有172種，較110年第3季新增的公司有：精確(3162)、倚強(3219)、台星科(3265)禾瑞亞(3556)鼎翰(3611)漢磊(3707)、太景*(4157)、雙美(4728)強新(5013)凌陽(5236)、友銓(5321)、寶雅(5904)振曜(6143)九齊(6494)益安(6499)宏觀(6568)朋億(6613)長聖(6712)九暘(8040)越峰(8121)；減少的公司有：進泰(3465)曜越(3540)宇峻(3546)兆利(3548)神準(3558)歐買尬(3687)鐿鈦(4163)環宇-KY(4991)建錩(5014)佶優(5452)德宏(5475)力麒(5512)豐謙(5523)龍巖(5530)中連貨(5604)致和證(5864)大展證(6020)普萊德(6263)大中(6435)倉和(6538)達亞(6762)廣積(8050)恒耀(8349)光隆(8916)

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：漢科(3402)曜越(3540)西柏(3541)宇峻(3546)兆利(3548)鑫科(3663)湧德(3689)建錩(5014)佶優(5452)德宏(5475)致和證(5864)南仁湖(5905)中探針(6217)茂綸(6227)旺玖(6233)大中(6435)倉和(6538)安格(6684)翔名(8091)大世科(8099)；減少的公司有：宏佳騰(1599)南光(1752)捷迅(2643)新揚科(3144)波若威(3163)台星科(3265)加百裕(3323)熱映(3373)禾瑞亞(3556)、新晶(3713)、金洲(4417)江興鍛(4528)桓達(4549)雙美(4728)友輝(4933)寶島科(5312)協益(5356)陸海(5603)九豪(6127)振曜(6143)晉泰(6221)系微(6231)智基(6294)廣錠(6441)九齊(6494)宏觀(6568)均華(6640)越峰(8121)華宏(8240)匯鑽科(8431)裕國(8905)

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