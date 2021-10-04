楊姓男子提告主張，妻子離家分居27年，對子女不聞不問且棄他於不顧，最後甚至失去行蹤，毫無音訊，他提起訴訟請求裁判離婚，台灣高等法院維持一審判決，認定楊男有外遇且與其他女人同居，楊男依法不得請求離婚，判他敗訴、駁回離婚請求。可上訴。

楊男說他與林姓女子是夫妻關係，1993年他生意失敗對外積欠債務，林女無法同甘共苦，即擅自離開住處，不知去向，他年紀大了，且已經習慣一個人獨自生活，林女惡意遺棄，導致兩造已未共同生活長達27年以上，請求判准兩造離婚。

楊妻說她沒有離家，是楊男搬出去住，且3名子女一直跟她同住至今，是楊男整天打她，還在住處門上放菜刀，不讓她進去，又與別的女人同居，所以處心積慮要跟她離婚，她沒有遺棄楊男上訴人，她不願離婚，希望這段婚姻能繼續維持下去。

一審及二審都認定，楊男現仍與其他女人同住乙節，對於目前兩造婚姻之破綻，其可歸責性實遠大於楊妻，不得請求與離婚，駁回他的訴訟。