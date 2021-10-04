高雄一名人夫阿勇（化名）自己開公司，年薪約3000萬，卻留不住妻子小玲（化名）的心，原本夫妻感情就不睦，加上婆媳不和，導致妻子不當貴婦，寧願出軌到處打工的窮小王，阿勇發現2人姦情後提告，雖然獲得勝訴，卻只獲賠12萬元。

據了解，小玲2007年與阿勇結婚後，就到丈夫的公司上班，婚後雖然過著富裕生活，婚姻卻不如結婚時美滿，加上與婆婆長期不和，導致小玲開始「動心」，2015年透過微信認識一名小王，因為兩人很有話聊，長期聯絡後變成了「知交」，2017年相偕約到桃園、高雄摩鐵發生性行為。

某日，阿勇在小玲的電腦聊天軟體，發現她與小王的鹹濕對話，氣得向小玲質問，小玲眼見紙包不住火，只好坦承出軌，阿勇不甘被戴綠帽，氣得對2人提告，同時訴請離婚。

高雄地院審理期間，小玲坦承自己出軌，小王則辯稱不知小玲已婚，不過法官檢視兩人對話紀錄後發現，小玲多次向小王抱怨婆媳問題，顯見小王明顯知情對方已有婚姻，加上兩人也確實有發生性行為，因此依通姦等罪嫌判小玲2月徒刑、易科罰金6萬元，小王3月徒刑、易科罰金9萬元。

阿勇另對小王提告民事賠償，法官考量後認為，阿勇除了自己開設公司外，年薪也有約3000萬元，反觀小王到處打工，年收入不到40萬元，且負債累累，因此輕判小王只須賠償12萬元。